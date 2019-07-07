Дависа Бертанса обменяли в другой клуб НБА

OFFICIAL: We've acquired F Davis Bertans from the San Antonio Spurs.https://t.co/aR8qYzUNka — Washington Wizards (@WashWizards) July 7, 2019

Сначала об этом сообщил представитель ESPN Эйдриане Воджановский, а позднее сделку по обмену трех игроков подтвердили и клубы.

Таким образом, Бертанс попал в "Уизардс", но эта сделка позволила команде из "Сан-Антонио" заключить договор с Демарре Кэрроллом, которые прошлые два сезона провел в "Бруклин Нэтс".

В свою очередь "Уизардс" обменяла в "Нетс" Аарона Уайта, который прошлые два сезона провел в литовском "Жальгирисе".

Бертанс в прошлом сезоне в регулярном чемпионате в 76 матчах в среднем проводил на площадке по 21,5 минуты, набирал 8,0 очков и делал 3,5 подбора. В свою очередь в плей-офф он в пяти матчах в среднем проводил на площадке неполные 16 минут и набирал по 3,2 очка.

"Сперс" в регулярном чемпионате заняла седьмое место в Западной конференции, а в плей-офф остановилась в первом круге. В свою очередь команда из Вашингтона была на 11 месте на Востоке и в плей-офф не попала.