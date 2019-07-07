Как справиться с изменениями климата? Нужно лишь посадить триллион деревьев

Шведские ученые в исследовании, опубликованном в научном журнале Science, также подсчитали, что территория, необходимая для столь гигантского леса, была бы размером с США, однако, несмотря на это, место для деревьев все-таки можно было бы найти.

В исследовании сказано, что за десятилетие эти деревья нейтрализовали бы из атмосферы 830 миллиардов тонн (750 миллиардов метрических тонн) углекислого газа. Это примерное количество углекислого газа, которое человечество произвело за последние 25 лет.

Благо от этих деревьев мы получили бы очень быстро, так как большую часть углекислого газа они нейтрализуют, пока еще молодые.

"Таким образом, это решение климатических проблем в тысячи раз дешевле и эффективнее, чем другие", - указывает автор исследования Томас Кройтер.

Шесть государств, у которых место для этих деревьев есть: Россия, США, Канада, Австралия, Бразилия и Китай.

До этого исследования у Кройтера возникли подозрения, что должны быть другие эффективные способы, как бороться с изменениями климата и ограничить выбросы выхлопных газов, к примеру, превратить людей в вегетарианцев. Однако вскоре он понял, что именно деревья - самый эффективный способ сохранения климата.

Впрочем, биолог Томас Ловджой, который в исследовании не участвовал, назвал все это "новостью для хорошего рассказа". Посадка деревьев, конечно, поможет избежать потери биологического многообразия, однако без снижения выхлопных газов деревья много помочь не смогут.