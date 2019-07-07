В Риге в пожаре пострадали шесть человек

Около 1.50 пожарные получили вызов на пожар на ул. Плявас, где открытым пламенем горела лестница жилого дома, в том числе на второй этаж, блокируя жильцам единственный выход из дома.

Пожарные из горящего дома по выдвижной лестнице спустили на землю пять человек, а еще четырех человек спасли, спустив их через окна в руки пожарных на земле.

Еще два человека были выведены с первого этажа дома через окна. До прибытия VUGD своими силами из горящего дома эвакуировались 19 человек.

В целом в результате пожара пострадали шесть человек.

В 4.59 пожар повышенной опасности был ликвидирован, общая площадь возгорания составила 225 квадратных метров.

Также в ночь на воскресенье в 3.53 возник пожар повышенной опасности в Олайнской волости Олайнского края, где открытым пламенем горели два жилых дома и хозяйственные постройки, а также существовала угроза распространения пламени на соседние жилые дома.