Видео: Самый быстрый нокаут в истории UFC

Американский боец смешанного стиля (ММА) Хорхе Масвидаль выполнил самый быстрый нокаут в историии UFC.
JORGE MASVIDAL WITH THE FASTEST KNOCKOUT IN UFC HISTORY— Second Deck Sports (@2nddecksports) July 7, 2019
5 SECONDS AND ITS OVER FOR ASKREN#ufc239stream @GamebredFighter #ufc #ufc239 pic.twitter.com/5mnYvYA0tz
Это случилось на турнире UFC 239 в Парадайсе (Невада, США). Масвидалю понадобилось всего пять секунд, чтобы отправить в нокаут соотечественника Бена Аскрена
Масвидаль послал соперника в нокаут ударом колена в прыжке. Бой проходил в категории до 77,1 кг. Предыдущий рекорд держался с 2006 года - Дуэйну Людвигу понадобилось шесть секунд, чтобы нокаутировать Джонатана Гулета.
34-летний Масвидаль за время своей профессиональной карьеры одержал 34 победы и потерпел 13 поражений. Для Аскрена это поражение стало первым за 20 поединков.