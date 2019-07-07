Видео: Самый быстрый нокаут в истории UFC

JORGE MASVIDAL WITH THE FASTEST KNOCKOUT IN UFC HISTORY



5 SECONDS AND ITS OVER FOR ASKREN#ufc239stream @GamebredFighter #ufc #ufc239 pic.twitter.com/5mnYvYA0tz — Second Deck Sports (@2nddecksports) July 7, 2019

Это случилось на турнире UFC 239 в Парадайсе (Невада, США). Масвидалю понадобилось всего пять секунд, чтобы отправить в нокаут соотечественника Бена Аскрена

Масвидаль послал соперника в нокаут ударом колена в прыжке. Бой проходил в категории до 77,1 кг. Предыдущий рекорд держался с 2006 года - Дуэйну Людвигу понадобилось шесть секунд, чтобы нокаутировать Джонатана Гулета.