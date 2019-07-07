Вс, 7.07.2019
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Видео: Самый быстрый нокаут в истории UFC

Хорхе Масвидаль и Бен Аскрен

ФОТО: Reuters/ScanPix

Американский боец смешанного стиля (ММА) Хорхе Масвидаль выполнил самый быстрый нокаут в историии UFC.

Это случилось на турнире UFC 239 в Парадайсе (Невада, США). Масвидалю понадобилось всего пять секунд, чтобы отправить в нокаут соотечественника Бена Аскрена

Масвидаль послал соперника в нокаут ударом колена в прыжке. Бой проходил в категории до 77,1 кг. Предыдущий рекорд держался с 2006 года - Дуэйну Людвигу понадобилось шесть секунд, чтобы нокаутировать Джонатана Гулета.

34-летний Масвидаль за время своей профессиональной карьеры одержал 34 победы и потерпел 13 поражений. Для Аскрена это поражение стало первым за 20 поединков.

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