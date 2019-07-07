В Риге орудуют кладбищенские воры

Как сообщает передача, одна женщина не была на могиле брата и отца на Плявниекском кладбище две недели, когда вдруг получила звонок от родственницы. На кладбище произошла кража - пропали почти все гранитные ограды.

Ограды были основательно зацементированы, однако злоумышленники, очевидно, знали, как снять их аккуратно. Такие действия они скорее всего воспринимают не как кражу, а как бизнес.

Размер материальных потерь составляет несколько тысяч евро. Моральный ущерб в денежном эквиваленте подсчитать нельзя, говорит Яна и добавляет, что заметить подозрительные действия у чужих могил практически невозможно.

Территория огромна, кроме того, посетители кладбища друг друга не знают, поэтому женщина обратилась за помощью в интернет.

Яне есть что сказать и о работе полиции. По словам женщины, уже с самого начала инспектор, работающий с ее делом, открыто сказал, что у них не хватает средств и на следующий день дело будет закрыто.

Госполиция по этому случаю никаких комментариев не дает, лишь добавляет, что задержанных по делу нет. К сожалению, статистика раскрываемости преступлений такого вида низкая, на кладбище не хватает контроля. По-сути, ни на одном нет круглосуточной охраны, лишь в редких случаях появляются патрули муниципальной полиции.

Наблюдения Управления кладбищ свидетельствуют, что чаще всего кражи происходят в темное время суток, особенно на выходных, когда на территории не ведутся раскопки и работы по обслуживанию.

Пока над общим решением проблемы ведется работа, владельцам могил рекомендуют самим позаботиться о безопасности. В качестве одного из решений предлагается застраховать место захоронения. Риски кражи снижает также гравировка гранитной ограды и памятника.