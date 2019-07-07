Столетие армии: руководители государства поблагодарили солдат за мужество

Он подчеркнул, что это юбилей не только армии, но и независимости Латвии.

Галерея: Празднование столетия армии на набережной 11 ноября

"Мы должны поблагодарить солдат и офицеров за то, что у нас есть свое государство - Латвия. Чуть больше 100 лет назад мы провозгласили свое государство, у нас было свое правительство, но этого оказалось слишком мало для безопасности нашей страны. Всему народу пришлось сражаться за то, чтобы сохранить ее свободу и независимость. Под красно-бело-красными флагами в этой борьбе участвовали школьники, студенты, солдаты, обычные мужчины и женщины, которые были готовы отдать свою жизнь за Латвию", - сказал Вейонис.

Президент подчеркнул, что сегодня латвийская армия сильна и хорошо вооружена. Также он отметил, что быть воином - проявление высшего патриотизма. "Я благодарю вас за ваше служение Латвии и ее народу", - сказал Вейонис.

Министр обороны Артис Пабрикс в своем выступлении отметил, что каждый солдат вышел из латвийской семьи, он "один из нас". "Мы не делим людей ни по этнической, ни по национальной принадлежности, потому что все они защищают нашу страну. Мы гордимся ими", - сказал министр.

Со своей стороны командующий Национальными вооруженными силами генерал-лейтенант Леонид Калниньш выразил благодарность всем, кто служит в армии, планирует в нее вступить и оказывает ей поддержку. На юбилей армии он пожелал ей сил, решимости и верных друзей среди союзников.