Эгил Левитс вступил в должность президента. Главное за день

В 9:00 началось внеочередное заседание Сейма, на котором Эгил Левитс произнес торжественную клятву и официально вступил в должность президента Латвии, за чем последовала его речь и участие в церемонии вручения высших государственных наград.

"Клянусь, что вся моя работа будет посвящена благу латвийского народа. Я сделаю все, что в моих силах, чтобы способствовать благополучию Латвийского государства и его жителей. Я буду свято соблюдать Конституцию Латвии и законы государства. Ко всем буду относиться справедливо и выполнять свои обязанности на совесть". Произнося речь, Левитс немного ошибся на последнем слове.

Председатель Сейма Инара Мурниеце призвала Левитса произнести клятву еще раз, вместо последнего слова "сознание" сказав "совесть" (на латышском - sirdsapziņa, а не apziņa).

После этого Левитс подписал клятву, прозвучал гимн. Вот как это было!

В 11:00 Эгил Левитс с супругой возложил цветы к памятнику первого президента Латвии Яниса Чаксте на Лесном кладбище.

После этого в 12:00 Левитс произнес речь и возложил цветы к памятнику Свободы. Отметим, что это новая традиция, которую решил ввести Левитс, вступая в должность президента.

По наблюдениям TVNET, выступление главы государства прошло без дождя, который сегодня очень некстати накрыл столицу .

После речи, Левитс "пошел в народ" - он пожимал руки пришедшим его поддержать, с некоторыми обнимался, обменивался репликами.

После этого бывший президент Латвии Раймонд Вейонис символически передал ключи от Рижского замка Левитсу.

Очевидцы мероприятия в основном желали новому президенту удачи и хорошего здоровья. Атмосфера царила свободная, настроение у многих собравшихся было приподнятое. Смотрите сами!

В 12:45 началась церемония знакомства в рабочем кабинете президента в Рижском замке.

В 18:00 Новоизбранный президент отправится в Латвийскую национальную библиотеку, где состоится мероприятие в честь его инаугурации. Напомним, именно это мероприятие вызвало вопросы .

Справка о новом президенте:

По данным архива агентства LETA, Левитс в 1982 году закончил юридический факультет Гамбургского университета, в 1985 году - факультет общественных наук и философии этого же вуза.

Был послом Латвии в Германии, Швейцарии, Австрии и Венгрии, депутатом 5-го Сейма, министром юстиции, членом Европейского суда по правам человека от Латвии, затем - судьей Суда ЕС.

Левитс - соавтор принятой 4 мая 1990 года Декларации о независимости Латвии и проекта преамбулы к Конституции Латвии. Был кандидатом на пост президента Латвии в 2015 году.