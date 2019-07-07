Мужчина, напавший с камнем на игорные залы в Риге, сядет в тюрьму

Суд Латгальского предместья Риги приговорил к восьми месяцам заключения мужчину, который в январе этого года разбил камнем игровые аппараты в нескольких игорных залах и нанес ущерб в размере 7528 евро, сообщает агентство LETA.
Как свидетельствует публично доступное анонимизированное решение суда, мужчина в 12:45 12 января этого года, находясь в гневе, с целью разбить аппараты вошел в игорный зал Joker и взятым с собой камнем минимум один раз ударил по экранам двух игровых автоматов, повредив их. Затем он, выходя из зала, ударил по стеклянной стене, поцарапав ее, а также бросил камень в окно. Всего мужчина нанес ущерб игорному залу Joker в размере 1352 евро.
В свою очередь в 13:15 мужчина зашел в игорный зал Fenikss и камнем ударил по четырем аппаратам и монитору телевизионного стенда, повредив их. Своими действиями он нанес залу Fenikss ущерб в размере 6176 евро.
Мужчине придется не только провести восемь месяцев за решеткой, но и возместить игорным залам потери и покрыть расходы по юридической помощи в размере 384 евро.