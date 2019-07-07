Рижская дума пообещала отремонтировать все школы вовремя

Обследуя каждую неделю несколько рижских школ, в которых проводятся ремонтные работы, ответственные специалисты констатировали, что запланированные нынешним летом ремонты учреждений образования будут завершены вовремя, сообщила агентству LETA представитель по связям с общественностью Рижской думы Байба Гайлите.
На этой неделе исполняющий обязанности председателя Рижской думы Олег Буров вместе с начальником столичного строительного управления Рихардом Русиным и строительными специалистами лично на месте оценил ход строительных работ в Рижской Ганзейской средней школе, Рижской средней школе Наталии Драудзини, Рижской основной школе В. Залитиса и Рижской основной школе Ф. Бривземниекса.
По словам Бурова, все работы ведутся в соответствии с запланированным графиком и в установленных объемах. Количество специалистов на объектах достаточно, чтобы обеспечить качество работ в соответствии с выдвинутыми требованиями и завершить их к началу учебного года.
В целом в этом году в столице ремонтируются 40 детских садов и 47 школ.