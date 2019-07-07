Экс-канцлер Австрии осудил спасателей беженцев в Средиземном море

"Только тогда, когда мы обеспечим, чтобы каждый, кто нелегально отправился в Европу, был задержан и выслан обратно на родину или в соответствующую транзитную страну, можно будет уничтожить бизнес по контрабанде людей и самое главное: с тонущими в Средиземном море людьми будет покончено", - добавил бывший канцлер Австрии.