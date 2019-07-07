Экс-канцлер Австрии осудил спасателей беженцев в Средиземном море

Бывший канцлер Австрии Себастьян Курц поддержал позицию министра внутренних дел Италии Маттео Сальвини в закрытии портов для спасательных кораблей беженцев, так как считает, что неправительственные организации пробуждают надежды людей и фактически толкают их в опасность. "Пока спасательные операции в Средиземном море будут частью билета в Европу, все больше людей будет отправляться в опасный пусть", - указал в интервью Welt am Sonntag Курц.
"Только тогда, когда мы обеспечим, чтобы каждый, кто нелегально отправился в Европу, был задержан и выслан обратно на родину или в соответствующую транзитную страну, можно будет уничтожить бизнес по контрабанде людей и самое главное: с тонущими в Средиземном море людьми будет покончено", - добавил бывший канцлер Австрии.
Министр внутренних дел Германии Хорст Зеехофер в свою очередь направил письмо министру внутренних дел Италии Сальвини с просьбой пересмотреть свою нынешнюю политику.
В международных водах у острова Лампедуза в субботу появился корабль Alan Kurdi немецкой организации Sea Eye с 65 спасенными на побережье Ливии мигрантами.
Это уже второй корабль помощи беженцам, который проигнорировал попытку Сальвини не допустить схода мигрантов на берег в портах Италии.