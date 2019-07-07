Названы крупнейшие должники среди начальников правозащитных учреждений

Среди руководителей правозащитных учреждений крупнейшие доходы в прошлом году были у начальника Портовой полиции Валдиса Воинса и начальницы Управления мест заключения Илоны Спуре, сообщает агентство LETA со ссылкой на информацию Службы госдоходов (СГД).
В свою очередь самые большие долговые обязательства задекларировали начальник муниципальной полиции Риги Юрис Лукасс и глава Бюро по борьбе и предотвращению коррупции (KNAB) Екаб Страуме. В свою очередь значительные денежные накопления указал генпрокурор Эрик Канлмейерс.
Начальник портовой полиции управления Рижского свободного порта Воинс, который также является президентом Латвийского баскетбольного союза, в виде зарплаты в управлении Рижского порта в 2018 году получил 81 842 евро, а за обучение студентов в Рижском университете Страдиня и Государственном полицейском колледже - еще 23 423 евро, в свою очередь в виде пенсии ему перечислили 19 346 евро, а в виде дарения от Luminor Bank - 26 евро. Еще 1466 евро Воинс как эксперт по безопасности получил в Латвийском национальном культурном центре. Всего его доходы составили 130 103 евро.
В безналичном виде Воинс в прошлом году накопил 13 105 евро, а его долговые обязательства составляли 44 290 евро.
В собственности Воинса по-прежнему находится автомобиль марки Volvo 2007 года выпуска, а еще одну Volvo он без вознаграждения переписал на Франциса Закревскиса.
Доходы начальницы Управления мест заключения Спуре в прошлом году образовали полученные в виде зарплаты 60 594 евро, а также 6000 евро за продажу недвижимости. Еще 14 708 евро Спуре получила в наследство, а 500 евро - в виде пособия от Государственного агентства социального страхования (VSAA).
Кроме того, в собственности Спуре находится автомобиль Ford 2007 года выпуска, автомобиль Dacia 2008 года выпуска, мопед Yamaha и земля, здание и квартира в Елгаве и земля в Гробини.
Спуре в прошлом году накопления не задекларировала, не задекларировала она и долговых обязательств.
В свою очередь начальница находящейся под надзором прокуратуры Службы по предотвращению легализации преступно нажитых средств Илзе Знотиня, которая вступила в должность 1 июня прошлого года, за работу в 2018 году получила 20 467 евро. Еще 14 183 евро она получила в виде гонораров, а 2598 евро - как доходы от хозяйственной деятельности, еще 1479 евро она получила в виде пособия от VSAA.
В безналичном виде Знотиня накопила 38 908 евро, а ее долги составляют 12 880 евро. В собственности Знотини находится квартира в Риге и земля со зданиями в Кекавском крае, автомобиль Volvo XC60 2013 года выпуска и 100% долей капитала предприятия юиридических услуг Katre.
Начальник Госполиции Интс Кюзис в прошлом году в виде зарплаты в полиции получил 54 308 евро. За работу в Юридическом колледже он получил 2511 евро, а еще 394 евро ему перечислили от центра здоровья и спорта МВД.
В собственности Кюзиса находится Volkswagen Passat 2017 года выпуска и квартира в Риге, а в общей собственности - земля в Риге.
Его долговые обязательства в прошлом году составляли 18 855 евро, а в безналичном виде он накопил 71 517 евро. В собственности начальника полиции есть и акции Latvijas Kuģniecība с номинальной стоимостью 2743 евро.
В свою очередь начальник муниципальной полиции Риги за работу в прошлом году получил 42 664 евро. Его долговые обязательства составляют 94 984 евро. Лукассу принадлежит автомобиль Volvo V70 2012 года выпуска и квартира в Риге. С прошлых лет у Лукасса имеется в общей собственности квартира в Риге, также ему принадлежат земля и здание в Энгурской волости.
Директор Управления налоговой и таможенной полиции Службы госдоходов Каспар Подиньш в прошлом году за работу в СГД получил 49 154 евро. Подиньш не задекларировал наколпений и долговых обязательств. В его собственности пять транспортных средств, в том числе два мотоцикла, а также земля и здания в нескольких волостях.
Руководитель Бюро внутренней безопасности Валдерс Мурниекс за работу в бюро получил 50 217 евро, а от центра здоровья и спорта МВД - 602 евро.
Его долговые обязательства составляют 15 623 евро. В собственности Мурниекса находятся четыре транспортных средства, в том числе мотоцикл и мопед, а также автомобиль Toyota 2007 года выпуска. Также у него есть недвижимость в нескольких волостях.
Глава KNAB Екаб Страуме задекларировал зарплату за работу в бюро в размере 48 268 евро, а также пособие в размере 525 евро от VSAA.
Долговые обязательства Страуме составляют 85 688 евро.
Начальник KNAB имеет в общей собственности землю и квартиру в Икшкиле, также он владеет автомобилем BMW. Накоплений Екаб Страуме не задекларировал.
Генпрокурор Эрик Калнмейерс в прошлом году за работу в прокуратуре получил 55384 евро, в безналичном виде он накопил 100 902 евро. В его собственности находится автомобиль Honda CRV и квартира в волости Угалес.
Начальнику Госпогранохраны Нормунду Гарбарсу, ушедшему в январе 2019 года на пенсию, за работу в Погранохране в прошлом году перечислили 52 706 евро, а в виде зарплаты в Международном центре по развитию политики миграции он получил 7558 евро. У Гарбарса в прошлом году имелись долговые обязательства в размере 58 096 евро.
У начальника Погранохраны в прошлом году безналичных накоплений не было. В его собственности находится мопед, а во владении - автомобиль Volkswagen Tiguan 2018 года выпуска и недвижимость в Риге и Екабпилсе.
Начальник Военной полиции Талис Майорс в виде зарплаты в Военной полиции и Министерстве обороны получил 41 824 евро. В безналичном виде он накопил 45 000 евро, а в его собственности находится автомобиль Audi A6 Limousine 2012 года выпуска и моторная лодка 2010 года выпуска.
Декларации трех руководителей госучреждений безопасности - Начальника полиции безопасности Нормунда Межвиетиса, директора Бюро по защите Сатверсме Яниса Майзитиса и начальника Службы военной безопасности Индулиса Крекитса - секретны и для общественности недоступны.