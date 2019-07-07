Названы крупнейшие должники среди начальников правозащитных учреждений

В свою очередь самые большие долговые обязательства задекларировали начальник муниципальной полиции Риги Юрис Лукасс и глава Бюро по борьбе и предотвращению коррупции (KNAB) Екаб Страуме. В свою очередь значительные денежные накопления указал генпрокурор Эрик Канлмейерс.

Начальник портовой полиции управления Рижского свободного порта Воинс, который также является президентом Латвийского баскетбольного союза, в виде зарплаты в управлении Рижского порта в 2018 году получил 81 842 евро, а за обучение студентов в Рижском университете Страдиня и Государственном полицейском колледже - еще 23 423 евро, в свою очередь в виде пенсии ему перечислили 19 346 евро, а в виде дарения от Luminor Bank - 26 евро. Еще 1466 евро Воинс как эксперт по безопасности получил в Латвийском национальном культурном центре. Всего его доходы составили 130 103 евро.

В безналичном виде Воинс в прошлом году накопил 13 105 евро, а его долговые обязательства составляли 44 290 евро.

В собственности Воинса по-прежнему находится автомобиль марки Volvo 2007 года выпуска, а еще одну Volvo он без вознаграждения переписал на Франциса Закревскиса.

Доходы начальницы Управления мест заключения Спуре в прошлом году образовали полученные в виде зарплаты 60 594 евро, а также 6000 евро за продажу недвижимости. Еще 14 708 евро Спуре получила в наследство, а 500 евро - в виде пособия от Государственного агентства социального страхования (VSAA).

Кроме того, в собственности Спуре находится автомобиль Ford 2007 года выпуска, автомобиль Dacia 2008 года выпуска, мопед Yamaha и земля, здание и квартира в Елгаве и земля в Гробини.

Спуре в прошлом году накопления не задекларировала, не задекларировала она и долговых обязательств.

В свою очередь начальница находящейся под надзором прокуратуры Службы по предотвращению легализации преступно нажитых средств Илзе Знотиня, которая вступила в должность 1 июня прошлого года, за работу в 2018 году получила 20 467 евро. Еще 14 183 евро она получила в виде гонораров, а 2598 евро - как доходы от хозяйственной деятельности, еще 1479 евро она получила в виде пособия от VSAA.

В безналичном виде Знотиня накопила 38 908 евро, а ее долги составляют 12 880 евро. В собственности Знотини находится квартира в Риге и земля со зданиями в Кекавском крае, автомобиль Volvo XC60 2013 года выпуска и 100% долей капитала предприятия юиридических услуг Katre.

Начальник Госполиции Интс Кюзис в прошлом году в виде зарплаты в полиции получил 54 308 евро. За работу в Юридическом колледже он получил 2511 евро, а еще 394 евро ему перечислили от центра здоровья и спорта МВД.

В собственности Кюзиса находится Volkswagen Passat 2017 года выпуска и квартира в Риге, а в общей собственности - земля в Риге.

Его долговые обязательства в прошлом году составляли 18 855 евро, а в безналичном виде он накопил 71 517 евро. В собственности начальника полиции есть и акции Latvijas Kuģniecība с номинальной стоимостью 2743 евро.