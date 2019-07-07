СМИ: Моуринью отказался от контракта на 100 миллионов евро

Китайский футбольный клуб "Эвергранд" из Гуанчжоу предложил 56-летнему Моуринью контракт с зарплатой в 88 миллионов фунтов стерлингов (100 миллионов евро).

Контракт предусмотрен на три года, однако "Эвергранд" позволил специалисту самому выбрать срок контракта. Преложенная зарплата составляет 28 миллионов фунтов (31 миллион евро) в год, в договор включены еще и бонусы.

Если бы Моуринью согласился на предложение, он стал бы самым высокооплачиваемым футбольным тренером в истории. Однако опытный специалист по семейным обстоятельствам от контракта отказался.

Ранее Моуринью работал главным тренером "Манчестер Юнайтед", однако в декабре его уволили. Он получил компенсацию в размере 15 миллионов фунтов (16,6 миллионов евро) за предварительный разрыв договора.

За свою карьеру Моуринью тренировал также лондонский "Челси", мадридский "Реал", миланский "Интер", а также "Порто" и "Бенфику".

Моуринью трижды становился чемпионом Англии (2005, 2006 и 2015 годы), дважды - Италии (2009 и 2010 годы) и Потругалии (2003 и 2004 годы), а также один раз Испании (2012 год).