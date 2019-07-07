Кариньш посетит с рабочим визитом США

Также у главы правительства в США запланированы встречи с латышской диаспорой в Нью-Йорке и Вашингтоне.

Во время встреч с представителями администрации президента и Конгресса США Кариньш будет обсуждать вопросы двустороннего сотрудничества и трансатлантической безопасности, возможности инвестиций в народное хозяйство Латвии и меры по борьбе с легализацией полученных преступным путем средств и финансированием терроризма.

В Вашингтоне у премьера запланированы встречи с вице-президентом США Майком Пенсоом, советником президента по национальной безопасности Джоном Болтоном и министром торговли Уилбором Россом. Также Кариньш встретится с министром финансов США Стивеном Мнучиным, министром энергетики Риком Перри, спикером Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси и председателем юридического комитета Сената США Линдси Грэмом.

Кариньш в Вашингтоне также примет участие в организованной аналитическим центром "Атлантический совет" публичной дискуссии "Отношения США и Латвии во время перемен в Европе" и в дискуссии Гудзоновского института о значении трансатлантических отношений в наши дни.

Во время рабочего визита в Нью-Йорк премьер-министр выступит перед предпринимателями на мероприятии, организованном Балтийско-американской и Европейско-американской торговыми палатами, а также даст интервью ряду СМИ.

Как отметили в преддверии визита в бюро премьера, США и Латвия являются стратегическими партнерами и союзниками. До восстановления независимости Латвии в 1991 году США последовательно проводили политику непризнания ее оккупации, оказывали существенную поддержку в восстановлении независимости, а также способствовали интеграции Латвии в НАТО и ЕС.

По данным за 2018 год, США являются девятым по величине экспортным партнером Латвии и занимают 16-е место по импорту. В 2018 году экспорт латвийских товаров и услуг в США составил 187 млн евро (211 млн долларов США), увеличившись по сравнению с 2017 годом на 21%. Импорт услуг и товаров составил 80 млн евро (90 млн долларов США), увеличившись на 19%.