Из-за строительных работ в Озолниеках возможно невыполнение рейсов из Елгавы

Строительство кругового перекрестка в Озолниеках значительно повлияет на транспортный поток и возможно неисполнение и рейсов маршрута Елгава-Рига-Елгава, сообщает агентство LETA.
На этой неделе на государственной региональной автодороге Р100 Елгава-Далбе и перекрестке улиц Эглайнес и Слокас в Озолниеках Озолниекского края, где ведется строительство кругового перекрестка, дополнительно к действующим ограничениям движения были введены новые.
Так, на участке улицы Ригас на протяжении 230 метров, включая перекресток с ул. Эглайнес, закрыта одна полоса движение, двустороннее движение транспорта организовано с помощью дополнительных светофоров. Елгавский автобусный парк указывает, что для того, чтобы пересечь зону работ, необходимо от пяти до 40 минут.
Из-за ограничений движения в рабочие дни с 7 до 10 часов и с 16 до 20 часов, когда интенсивность движение достигает максимума, общественный транспорт городского значения на 1, 13 и 18 маршруте и региональный транспорт Елгава-Рига-Елгава курсирует с опозданием от 20 до 40 минут. В указанное время возможно и невыполнение рейсов.
Движение затруднено и в других местах города по направлению в Ригу.