Из-за строительных работ в Озолниеках возможно невыполнение рейсов из Елгавы

Из-за ограничений движения в рабочие дни с 7 до 10 часов и с 16 до 20 часов, когда интенсивность движение достигает максимума, общественный транспорт городского значения на 1, 13 и 18 маршруте и региональный транспорт Елгава-Рига-Елгава курсирует с опозданием от 20 до 40 минут. В указанное время возможно и невыполнение рейсов.