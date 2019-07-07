Сборная США - чемпионки мира! Второй раз подряд и четвёртый в истории

Женская сборная США стала чемпионом мира по футболу, обыграв в финале Нидерланды со счётом 2:0.
Чемпионат мира по футболу среди женщин проходил во Франции, а решающий матч состоялся на стадионе "Парк Олимпик Лионне" в Лионе.
NOTHING GIVEN 🇺🇸— U.S. Soccer WNT (@USWNT) July 7, 2019
EVERYTHING EARNED 🏆#OneNationOneTeam pic.twitter.com/fbXkGKmaI6
Несмотря на подавляющее преимущество американских футболисток, счёт в матче был открыт лишь на 61-й минуте. Автором гола стала Меган Рапино, которая реализовала 11-метровый удар. Восемь минут спустя американкам удалось удвоить своё преимущество благодаря точному удару Роуз Лавелль.
Таким образом, сборной США удалось защитить чемпионский титул, который она завоевала на предыдущем мировом первенстве в 2015 году. Для американок эта победа стала четвёртой на мировых форумах, что является рекордом.
Дважды чемпионками мира становились футболистки сборной Германии, ещё по разу сборные Японии и Норвегии.
Днём ранее в матче за третье место Швеция обыграла Англию (2:1). Напомним, что чемпионаты мира по футболу среди женщин проводятся с 1991 года.
TOUR DE FOUR = COMPLETE ✅— FOX Soccer (@FOXSoccer) July 7, 2019
The @USWNT repeats as World Cup champs and wins a record FOURTH title. 🏆🏆🏆🏆 pic.twitter.com/4b0WqUBxPM