Сборная США - чемпионки мира! Второй раз подряд и четвёртый в истории

Чемпионат мира по футболу среди женщин проходил во Франции, а решающий матч состоялся на стадионе "Парк Олимпик Лионне" в Лионе.

Несмотря на подавляющее преимущество американских футболисток, счёт в матче был открыт лишь на 61-й минуте. Автором гола стала Меган Рапино, которая реализовала 11-метровый удар. Восемь минут спустя американкам удалось удвоить своё преимущество благодаря точному удару Роуз Лавелль.

Таким образом, сборной США удалось защитить чемпионский титул, который она завоевала на предыдущем мировом первенстве в 2015 году. Для американок эта победа стала четвёртой на мировых форумах, что является рекордом.

Дважды чемпионками мира становились футболистки сборной Германии, ещё по разу сборные Японии и Норвегии.

Днём ранее в матче за третье место Швеция обыграла Англию (2:1). Напомним, что чемпионаты мира по футболу среди женщин проводятся с 1991 года.