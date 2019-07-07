Вс, 7.07.2019
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Клуб НБА "Пеликанс" отказался от Дайриса Бертанса

Дайрис Бертанс

ФОТО: Ieva Makare/LETA

Клуб НБА "Нью-Орлеан Пеликанс" прогнозируемо отказался от Дайриса Бертанса, сообщает агентство LETA со ссылкой на агента баскетболиста Артура Калнитиса.

Как пишет агент, о следующей остановке в карьере Бертанса будет сообщено уже скоро.

У Бертанса не было гарантированного договора с "Пеликанами", так как весной он договорился о контракте по системе 1+1. У клуба было право самому решать, продолжать ли сотрудничество с латышом. "Пеликанс" не включили Бертанса в состав на участие в Летней лиге, таким образом еще больше укрепив сомнения в его будущем в клубе.

В прошлом сезоне Бертанс сыграл в НБА 12 матчей, сыграв в среднем почти 14 минут, однако результативностью ему отличиться не удалось.

До этого Бертанс провел полтора года в клубе "AX Armani Exchange Olimpia" итальянской серии А.

В 2012 ми 2014 годах Бертанс был признан баскетболистом года в Латвии.

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