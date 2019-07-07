Клуб НБА "Пеликанс" отказался от Дайриса Бертанса

Клуб НБА "Нью-Орлеан Пеликанс" прогнозируемо отказался от Дайриса Бертанса, сообщает агентство LETA со ссылкой на агента баскетболиста Артура Калнитиса.
Dairis Bertans has been waived by the New Orleans Pelicans. He will be announcing his next destination as soon as he clears the waivers. A nice big ✔️ off the bucket list , @DairisBertans 🙌 pic.twitter.com/LGETRSCaPS— ArtūrsKalnītis (@ArtursKalnitis) July 7, 2019
Как пишет агент, о следующей остановке в карьере Бертанса будет сообщено уже скоро.
У Бертанса не было гарантированного договора с "Пеликанами", так как весной он договорился о контракте по системе 1+1. У клуба было право самому решать, продолжать ли сотрудничество с латышом. "Пеликанс" не включили Бертанса в состав на участие в Летней лиге, таким образом еще больше укрепив сомнения в его будущем в клубе.
В прошлом сезоне Бертанс сыграл в НБА 12 матчей, сыграв в среднем почти 14 минут, однако результативностью ему отличиться не удалось.
До этого Бертанс провел полтора года в клубе "AX Armani Exchange Olimpia" итальянской серии А.
В 2012 ми 2014 годах Бертанс был признан баскетболистом года в Латвии.