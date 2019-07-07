Клуб НБА "Пеликанс" отказался от Дайриса Бертанса

У Бертанса не было гарантированного договора с "Пеликанами", так как весной он договорился о контракте по системе 1+1. У клуба было право самому решать, продолжать ли сотрудничество с латышом. "Пеликанс" не включили Бертанса в состав на участие в Летней лиге, таким образом еще больше укрепив сомнения в его будущем в клубе.