Как звезды провели свои выходные: Пугачева, Каменских, Билан, Бузова и другие

Еженедельно Русский TVNET рассказывает о том, как провели конец недели. Узнайте, кто из знаменитостей проводил время с семьей и отдыхал, а кому пришлось работать.
Если вы не способны любить женщину — отпустите её и дайте ей возможность найти того человека, который даст ей то, чего не смогли дать вы. Своим пренебрежением и отсутствием внимания вы убиваете в ней всё то, чем она наделена: чувство достоинства, самооценку, женственность, нежность, желание быть особенной и самое главное — право на счастье, которое отнимать вы просто не имеете права. Женщины отдаются полностью и они не так требовательны, как считают многие. Особенно козероги 🦄 В любви мы отдаём гораздо больше, чем желаем получить и все, чего нам хочется — это видеть человека, который ценит нас, мужчину, способного стать для нас опорой, в глазах которого будет достаточно внимания и теплоты, когда на нас смотрят... Мысли вслух 💭 Хорошего всем дня 🙏🏻❤️
Друзья , Меня покорил фестиваль #молоко который проходил на #кудыкинагора в Липецке !!! Во-первых все в нем обращено в нашу русскую мифологию,историю и место в котором он проходит тоже окутано историей , легендами и мифологией ! русскими сказками и так далее ! Красиво здесь необыкновенно ! А главное , команда которая создаёт такие масштабные душевные проекты - делают невероятное дело - объединяют людей добром , воссоздают интерес к нашей богатейшей истории , сказкам и были !!! Сил вам в этом невероятно крутом деле !!! Спасибо , очень тронут вашим приемом и теплом !!!! 😍 #билан #димабилан
Уже почти середина лета (хотя, кажется, в Москве уже осень 🙄), а у меня ни одной нормальной летней фоточки. Исправляюсь) Не знаю кому и зачем, но так как будто легче 😅😂 PS: «жирная», «худая», «подкачайся», «сдуйся», «накачай» - свои варианты пиши в комментарии. Я обязательно прислушаюсь (нет).