Пн, 8.07.2019
Помните, что я сделал в прошлом бою? Защитил титул. В Абу-Даби сделаю то же самое, но на этот раз обойдусь без прыжков из клетки. Хабиб Нурмагомедов
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Как звезды провели свои выходные: Пугачева, Каменских, Билан, Бузова и другие

ФОТО: instagram.com/buzova86/kameskux/ коллаж Русский TVNET

Еженедельно Русский TVNET рассказывает о том, как провели конец недели. Узнайте, кто из знаменитостей проводил время с семьей и отдыхал, а кому пришлось работать.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Если вы не способны любить женщину — отпустите её и дайте ей возможность найти того человека, который даст ей то, чего не смогли дать вы. Своим пренебрежением и отсутствием внимания вы убиваете в ней всё то, чем она наделена: чувство достоинства, самооценку, женственность, нежность, желание быть особенной и самое главное — право на счастье, которое отнимать вы просто не имеете права. Женщины отдаются полностью и они не так требовательны, как считают многие. Особенно козероги 🦄 В любви мы отдаём гораздо больше, чем желаем получить и все, чего нам хочется — это видеть человека, который ценит нас, мужчину, способного стать для нас опорой, в глазах которого будет достаточно внимания и теплоты, когда на нас смотрят... Мысли вслух 💭 Хорошего всем дня 🙏🏻❤️

A post shared by Ольга Бузова (@buzova86) on

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Battery charged #molly

A post shared by MOLLY | Ольга Серябкина (@serebro_official) on

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

😘отличного дня Вам😘🎈

A post shared by LOBODA (@lobodaofficial) on

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ЛИЗОК и Её ГЛАЗОК ❤️

A post shared by ALLA PUGACHEVA (@alla_orfey) on

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.5 МИНУТЫ ЖАРЫ #глюкоза #glukoza

A post shared by ГЛЮКОЗА (@glukozamusic) on

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Друзья , Меня покорил фестиваль #молоко который проходил на #кудыкинагора в Липецке !!! Во-первых все в нем обращено в нашу русскую мифологию,историю и место в котором он проходит тоже окутано историей , легендами и мифологией ! русскими сказками и так далее ! Красиво здесь необыкновенно ! А главное , команда которая создаёт такие масштабные душевные проекты - делают невероятное дело - объединяют людей добром , воссоздают интерес к нашей богатейшей истории , сказкам и были !!! Сил вам в этом невероятно крутом деле !!! Спасибо , очень тронут вашим приемом и теплом !!!! 😍 #билан #димабилан

A post shared by Dima Bilan (@bilanofficial) on

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

С днём рождения,батя!

A post shared by Дмитрий Маликов (@dmitriy_malikov) on

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Леонид Агутин (@agutinleonid) on

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