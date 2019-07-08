На Островном мосту изменена организация движения

В рамках комплексного ремонта Островного моста с сегодняшнего дня существенно изменена организация дорожного движения на путепроводе через Луцавсалу и эстакаде над Биекенгрависом, сообщила представитель департамента сообщения Рижской думы Илзе Диманте.
В понедельник, 8 июля, утром автоводителям нужно считаться с тем, что на этих участках будут изменения в дорожном движении - по направлению в Юрмалу движение будет организовано по первой и второй полосам движения, а в направлении центра Риги - по третьей полосе движения.
Департамент напоминает, что комплексная перестройка Островного моста - крупный строительный проект, в рамках которого организация движения меняется относительно часто, поэтому водителей призывают внимательно следить за размещенными на объекте дорожными знаками и горизонтальной разметкой.