Пн, 8.07.2019
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Стало известно, какую пенсию будет получать Вейонис

Президент Латвии Раймонд Вейонис.

ФОТО: Zane Bitere/LETA

Президент Раймонд Вейонис после окончания полномочий будет получать ежемесячную пенсию в размере 3613 евро, сообщили агентству LETA в канцелярии президента.

В соответствии с законом Вейонис будет получать пенсию в размере 85% от зарплаты президента. До уплаты налогов размер пенсии составит 4692 евро.

Также в соответствии с законом, помимо пенсии, для экс-президента предусмотрены социальные и другие гарантии - секретарь и служебный автомобиль. Государственная квартира Вейонису предоставлена не будет.

Полномочия Вейониса истекают сегодня, когда в должность вступит новый президент Эгил Левитс.

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