Стало известно, какую пенсию будет получать Вейонис

В соответствии с законом Вейонис будет получать пенсию в размере 85% от зарплаты президента. До уплаты налогов размер пенсии составит 4692 евро.

Также в соответствии с законом, помимо пенсии, для экс-президента предусмотрены социальные и другие гарантии - секретарь и служебный автомобиль. Государственная квартира Вейонису предоставлена не будет.