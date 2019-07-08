L'One подал иск против Тимати и Black Star

Российский рэпер L`One (наст. имя - Леван Горозия) подал в суд на основателя лейбла Black Star Тимати (Тимур Юнусов). Артист хочет вернуть права на свои композиции и псевдоним. Известно,ч то иск подан в Мещанский суд Москвы. На данный момент дата заседания не назначена. Об этом пишет mk.ru.
Напомним, 11 июня хип-хоп исполнитель LʼOne (Леван Горозия) разместил на своей странице в Instagram пост, где сообщил, что его контракт с лейблом Black Star подошел к концу. Тем не менее, лейбл пытается себе оставить права на песни и имя артиста.
Артисту и леблу не удолось мирно договориься и Леван под в суд. Требования выдвинуты сразу троим — Тимуру Юнусову (Тимати), гендиректору Black Star Павлу Курьянову и самому звукозаписывающему лейблу.
Основной причиной является контракт, который семь лет назад подписал Горозия.
Все дело в том, чтобы стать одним из Black Star нужно отказаться от всех композиций, который были или будут написаны артистом. Лейбл забрал себе дажен псевдоним певца. Но в марте 2019 года Леван решил покинуть Black Star и теперь у него отняли даже собственное имя.
Такая ситуация не понравилась Левану и он решил бороться за свои права.
Он написал на своей странице в Instagram: "Они решили, что могут запретить мне петь песни, написанные мною же. Оплаченные моим же трудом. Они хотят забрать у меня возможность выступать".
Тимати напомнил артисту, что он читал договор, когда его подписывал. В свою очередь, Леван потребовал полного финансового отчета от лейбла.