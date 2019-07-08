L'One подал иск против Тимати и Black Star

Напомним, 11 июня хип-хоп исполнитель LʼOne (Леван Горозия) разместил на своей странице в Instagram пост, где сообщил, что его контракт с лейблом Black Star подошел к концу. Тем не менее, лейбл пытается себе оставить права на песни и имя артиста.

Артисту и леблу не удолось мирно договориься и Леван под в суд. Требования выдвинуты сразу троим — Тимуру Юнусову (Тимати), гендиректору Black Star Павлу Курьянову и самому звукозаписывающему лейблу.

Основной причиной является контракт, который семь лет назад подписал Горозия.

Все дело в том, чтобы стать одним из Black Star нужно отказаться от всех композиций, который были или будут написаны артистом. Лейбл забрал себе дажен псевдоним певца. Но в марте 2019 года Леван решил покинуть Black Star и теперь у него отняли даже собственное имя.

Такая ситуация не понравилась Левану и он решил бороться за свои права.

Он написал на своей странице в Instagram: "Они решили, что могут запретить мне петь песни, написанные мною же. Оплаченные моим же трудом. Они хотят забрать у меня возможность выступать".