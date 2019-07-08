Пн, 8.07.2019
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L'One подал иск против Тимати и Black Star

ФОТО: https://www.instagram.com/timatiofficial/l_one_mars/ коллаж Русский TVNET

Российский рэпер L`One (наст. имя - Леван Горозия) подал в суд на основателя лейбла Black Star Тимати (Тимур Юнусов). Артист хочет вернуть права на свои композиции и псевдоним. Известно,ч то иск подан в Мещанский суд Москвы. На данный момент дата заседания не назначена. Об этом пишет mk.ru. 

Напомним, 11 июня хип-хоп исполнитель LʼOne (Леван Горозия) разместил на своей странице в Instagram пост, где сообщил, что его контракт с лейблом Black Star подошел к концу. Тем не менее, лейбл пытается себе оставить права на песни и имя артиста. 

Артисту и леблу не удолось мирно договориься и Леван под в суд. Требования выдвинуты сразу троим — Тимуру Юнусову (Тимати), гендиректору Black Star Павлу Курьянову и самому звукозаписывающему лейблу.

Основной причиной является контракт, который семь лет назад подписал Горозия.

Все дело в том, чтобы стать одним из Black Star нужно отказаться от всех композиций, который были или будут написаны артистом. Лейбл забрал себе дажен псевдоним певца. Но в марте 2019 года Леван решил покинуть Black Star и теперь у него отняли даже собственное имя. 

Такая ситуация не понравилась Левану и он решил бороться за свои права. 

Он написал на своей странице в Instagram: "Они решили, что могут запретить мне петь песни, написанные мною же. Оплаченные моим же трудом. Они хотят забрать у меня возможность выступать".

Тимати напомнил артисту, что он читал договор, когда его подписывал. В свою очередь, Леван потребовал полного финансового отчета от лейбла. 

"Они хотят мне заткнуть рот": Еще один скандал на лейбле Black Star - L’One vs Тимати

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