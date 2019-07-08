В Курземе прохожий спас двух детей из горящего дома

В воскресенье, 7 июля, в Курземе прохожий спас двоих несовершеннолетних из горящего дома - мужчина шел мимо, когда заметил идущий от здания дым, после чего он тут же выломал стекло и поспешал на помощь пострадавшим. Об этом сообщает Государственная пожарно-спасательная служба (VUGD).
После все трое обратились к медикам, которые прибыли на место происшествия. До прибытия сотрудников VUGD из здания самостоятельно эвакуировались десять человек.
Пожар начался около 21.00 и был потушен вскоре после 22 часов. В одной из квартир дома горели диван и подвесной потолок. Площадь горения составила два квадратных метра.
В целом за минувшие сутки VUGD получили 109 вызовов - 37 были связаны с пожарами, 51 со спасательными работами, а 21 вызов оказался ложным.