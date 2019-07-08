В Курземе прохожий спас двух детей из горящего дома

В воскресенье, 7 июля, в Курземе прохожий спас двоих несовершеннолетних из горящего дома - мужчина шел мимо, когда заметил идущий от здания дым, после чего он тут же выломал стекло и поспешал на помощь пострадавшим. Об этом сообщает Государственная пожарно-спасательная служба (VUGD).