Латвийский баскетболист Янис Стрелниекс перешёл в ЦСКА

Контракт с 29-летний латвийским баскетболистом рассчитан на два сезона. Официальный Twitter "армейцев" сообщает, что контракт игрока вступит в силу после медицинского обследования в Москве.

Янис Стрелниекс стал игроком ЦСКА!



2-летний контракт с нашим клубом подписал защитник Янис Стрелниекс (29 лет, 191 см).



Контракт игрока вступит в силу после медобследования в Москве.#CSKAbasket pic.twitter.com/g3XIyP5FC7 — CSKA Moscow (@cskabasket) July 8, 2019

Этим летом у Стрелниекса истекает двухлетний контракт с греческим "Олимпиакосом". Ранее в СМИ обсуждалось, что баскетболист может продолжить карьеру в составе "Панатинаикоса" - главного конкурента "Олимпиакоса". Кроме того, Стрелниексом интересовались подмосковные "Химки", где выступает Янис Тимма, а также испанская "Валенсия".

Агент баскетболиста Артур Калнитис сообщил, что Стрелниексом интересовались 8 разных клубов - это при том, что игрок был травмирован и не играл с января. Были у Стрелниекса предложения и из Национальной Баскетбольной Ассоциации (НБА), сообщил Калнитис.