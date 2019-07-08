Пн, 8.07.2019
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Латвийский баскетболист Янис Стрелниекс перешёл в ЦСКА

Янис Стрелниекс

ФОТО: Evija Trifanova/LETA

Латвийский баскетболист Янис Стрелниекс в понедельник, 8 июня, официально стал игроком одного из сильнейших клубов Европы - московского ЦСКА.

Контракт с 29-летний латвийским баскетболистом рассчитан на два сезона. Официальный Twitter "армейцев" сообщает, что контракт игрока вступит в силу после медицинского обследования в Москве.

Этим летом у Стрелниекса истекает двухлетний контракт с греческим "Олимпиакосом". Ранее в СМИ обсуждалось, что баскетболист может продолжить карьеру в составе "Панатинаикоса" - главного конкурента "Олимпиакоса". Кроме того, Стрелниексом интересовались подмосковные "Химки", где выступает Янис Тимма, а также испанская "Валенсия". 

Агент баскетболиста Артур Калнитис сообщил, что Стрелниексом интересовались 8 разных клубов - это при том, что игрок был травмирован и не играл с января. Были у Стрелниекса предложения и из Национальной Баскетбольной Ассоциации (НБА), сообщил Калнитис.

В минувшем сезоне ЦСКА в восьмой раз выиграл Евролигу. В финальном матче российская команда оказалась сильнее турецкого "Эфеса" - 91:83

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