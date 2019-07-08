Выдвинута кандидатура Кристине Черной-Межмале на пост временной главы FKTK

Ознакомившись с опытом работы кандидата и заслушав ее, совет получил уверенность в том, что Черная-Межмале способна обеспечить быструю и бесперебойную работу FKTK, в том числе в сфере финансового надзора, реализации реформ и внедрения рекомендаций Moneyval.

Выдвинутую совместно министром финансов Янисом Рейрсом и советом БЛ кандидатуру Черной-Межмале теперь рассмотрит комиссия Сейма по бюджету и финансам, а затем решение о назначении примет парламент.

Бюджетная комиссия планирует рассмотреть вопрос о руководстве FKTK уже сегодня. В 10.30 у комиссии запланировано заседание, на котором предусмотрено принять решение об освобождении от должности нынешнего руководителя FKTK Петерса Путниньша и его заместителя Гунты Разане. Также не исключено, что вопрос о руководстве КРФК уже в понедельник будет рассматриваться на заседании Сейма, сообщил ранее председатель комиссии Мартиньш Бондарс.

Предусмотрено, что уже на этой неделе правительство утвердит положение конкурса и требования к претендентам на должности в новом совете FKTK.

Как сообщалось ранее, председатель FKTK Петерс Путниньш и его заместитель Гунта Разане на прошлой неделе подали заявления об увольнении. Оба попросили освободить их от занимаемых должностей с 15 июля.

Путниньш занимает должность руководителя FKTK с февраля 2016 года, а Разане является его заместителем с октября 2016 года.

Работу в совете FKTK продолжат Гвидо Ромейко, Людмила Воевода и Нора Дамбуре.

Напомним, 13 июня Сейм принял поправки к закону о FKTK, которые предусматривают, что совет комиссии будет состоять из трех человек вместо прежних пяти, а нынешний председатель совета и его заместитель получат компенсации, если уйдут в отставку до 1 августа.

До 1 октября этого года Кабинет министров выдвинет на утверждение в Сейм кандидата в председатели совета комиссии. А до утверждения нового главы FKTK по предложению министра финансов и совета Банка Латвии из числа членов комиссии будет назначен ее временный председатель.

Согласно поправкам, Сейм может досрочно освободить от должностей председателя совета или члена совета FKTK на основе мотивированного заявления совета Банка Латвии и министра финансов. Кроме того, депутаты решили сохранить в законе одобренную во втором чтении норму, согласно которой досрочное освобождение парламент может инициировать в случае, если получен соответствующий запрос от не менее чем 34 депутатов.