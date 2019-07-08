Стиль новой первой леди Латвии на инаугурации президента

Новая первая леди Латвии появилась вместе с мужем на внеочередном заседании Сейма, на котором Эгил Левитс произнес торжественную клятву и официально вступил в должность президента Латвии.

Отметим, что Андра Левита сменила прическу, что придало ей солидности и в то же время моложавости.

Светло-сиреневый костюм с подчеркнутым силуэтом, круглым воротником и большими пуговицами не создал впечатления чрезмерной серьезности и тяжести.

Одновременно женственный и сдержанный наряд напомнил образы икон стиля 60-х годов. Элегантная первая леди Латвии!

Также очаровательно выглядела и дочь Эгила Левитса Индра.

ФОТО: Evija Trifanova/LETA

ФОТО: Evija Trifanova/LETA

Затем супруги возложили цветы к памятнику первому президенту Латвии Янису Чаксте на Лесном кладбище, после чего направились к памятнику Свободы, где Эгил Левитс выступил с обращением к народу.