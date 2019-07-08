Пн, 8.07.2019
Это земля, которая принадлежит нам. Наша она и тогда, когда здесь хозяйничают чужаки. Это земля, которая определяет нашу судьбу. И это земля, судьбу которой определяем мы сами. Эгил Левитс, президент Латвии

Стиль новой первой леди Латвии на инаугурации президента
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ФОТО: Paula Čurkste/LETA

Сегодня, 8 июля, в Риге проходят мероприятия по случаю инаугурации президента Латвии, на которых Эгила Левитса сопровождает его супруга Андра, прекратившая накануне работу врача в Люксембурге.

Новая первая леди Латвии появилась вместе с мужем на внеочередном заседании Сейма, на котором Эгил Левитс произнес торжественную клятву и официально вступил в должность президента Латвии.

Отметим, что Андра Левита сменила прическу, что придало ей солидности и в то же время моложавости.

Светло-сиреневый костюм с подчеркнутым силуэтом, круглым воротником и большими пуговицами не создал впечатления чрезмерной серьезности и тяжести.

Одновременно женственный и сдержанный наряд напомнил образы икон стиля 60-х годов. Элегантная первая леди Латвии!

Также очаровательно выглядела и дочь Эгила Левитса Индра.

ФОТО: Evija Trifanova/LETA

ФОТО: Evija Trifanova/LETA

Затем супруги возложили цветы к памятнику первому президенту Латвии Янису Чаксте на Лесном кладбище, после чего направились к памятнику Свободы, где Эгил Левитс выступил с обращением к народу.

Далее бывший президент Латвии Раймонд Вейонис символически передал Левитсу ключи от Рижского замка.

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