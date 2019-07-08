ООН: за год от домашнего насилия погибли 50 000 женщин

"Многие женщины погибают от насилия со стороны нынешнего или бывшего партнера, а также отцов, матерей, сестер и других членов семьи", - говорится в докладе.

Как отмечает ООН, когда убийцами становятся бывшие или нынешние партнеры, они обычно долго готовятся к преступлению, а не совершают его спонтанно. Авторы доклада подчеркивают, что убийству предшествует длительная спираль насилия.

При этом главными мотивами являются ревность или страх перед расставанием.

Как свидетельствуют приведенные в докладе данные, по сравнению с 2012 годом, увеличилось число женщин, погибших в результате насилия в семье.

Большинство случаев домашнего насилия в 2017 году было зафиксировано в Азии (почти 20 000). В Африке от насилия в семье погибли 19 000 женщин и девочек, на американском континенте — 8 000, в Европе — 3 000 и в Океании — 800.