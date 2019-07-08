Пн, 8.07.2019
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ООН: за год от домашнего насилия погибли 50 000 женщин

Иллюстративное фото.

ФОТО: Pixabay

В 2017 году от насильственных преступлений погибли 87 000 женщин, около 50 000 из них были жертвами домашнего насилия. Чаще всего женщин и девочек убивали их родственники и партнеры из-за ревности или страха перед расставанием. Об этом сообщает Deutsche Welle (DW) со ссылкой на доклад Организации Объединенных Наций (ООН).

"Многие женщины погибают от насилия со стороны нынешнего или бывшего партнера, а также отцов, матерей, сестер и других членов семьи", - говорится в докладе.

Как отмечает ООН, когда убийцами становятся бывшие или нынешние партнеры, они обычно долго готовятся к преступлению, а не совершают его спонтанно. Авторы доклада подчеркивают, что убийству предшествует длительная спираль насилия. 

При этом главными мотивами являются ревность или страх перед расставанием. 

Как свидетельствуют приведенные в докладе данные, по сравнению с 2012 годом, увеличилось число женщин, погибших в результате насилия в семье. 

Большинство случаев домашнего насилия в 2017 году было зафиксировано в Азии (почти 20 000). В Африке от насилия в семье погибли 19 000 женщин и девочек, на американском континенте — 8 000, в Европе — 3 000 и в Океании — 800.

В целом за 2017 год жертвами убийств стали 464 000 человек. Эта цифра значительно превышают число людей, которые погибли в 2017 году в результате вооруженных конфликтов. За год в военных действиях погибли 89 000 человек.

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