Пн, 8.07.2019
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Легендарному Стиви Уандеру пересадят почку

Stīvijs Vonders

ФОТО: AP/Scanpix

Легендарный американский певец в стиле соул Стиви Уандер (Stevie Wonder) готовится к операции по пересадке донорской почти. Об этом пишет издание Deadline. 

Об этом сообщил сам артист во время выступления на фестивале British Summer Time в лондонском Гайд-Парке.

Стиви Уандер подчеркнул, что даст еще три концерта в рамках гастрольного тура, а потом он будет вынужден сделать паузу из-за операции. 

Сейчас исполнитель чувствует себя хорошо. 

* Стиви Уандер ослеп вскоре после рождения, что не помешало ему достичь невероятных высот. Он является 25-кратным лауреатом премии "Грэмми". Он также записал свыше 30 альбомов. Его имя увековечено в "Зале славы рок-н-ролла" (1989 год) и "Зале славы композиторов" (1983 год). Стиви Уандер — один из самых известных вокалистов в мире, его постоянно включают в "списки лучших вокалистов всех времён".

Самые известные хиты Стиви Уандера: My Cherie Amour, For Once in My Life, Pastime Paradise, Superstition, Living For The City, Skeletons, All In Love Is Fair, Sir Duke, I Wish, Isn't She Lovely, I Just Called to Say I Love You и многие другие.

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