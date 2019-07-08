Легендарному Стиви Уандеру пересадят почку

Об этом сообщил сам артист во время выступления на фестивале British Summer Time в лондонском Гайд-Парке.

Стиви Уандер подчеркнул, что даст еще три концерта в рамках гастрольного тура, а потом он будет вынужден сделать паузу из-за операции.

* Стиви Уандер ослеп вскоре после рождения, что не помешало ему достичь невероятных высот. Он является 25-кратным лауреатом премии "Грэмми". Он также записал свыше 30 альбомов. Его имя увековечено в "Зале славы рок-н-ролла" (1989 год) и "Зале славы композиторов" (1983 год). Стиви Уандер — один из самых известных вокалистов в мире, его постоянно включают в "списки лучших вокалистов всех времён".