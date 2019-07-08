Легендарному Стиви Уандеру пересадят почку

Легендарный американский певец в стиле соул Стиви Уандер (Stevie Wonder) готовится к операции по пересадке донорской почти. Об этом пишет издание Deadline.
Об этом сообщил сам артист во время выступления на фестивале British Summer Time в лондонском Гайд-Парке.
Стиви Уандер подчеркнул, что даст еще три концерта в рамках гастрольного тура, а потом он будет вынужден сделать паузу из-за операции.
Сейчас исполнитель чувствует себя хорошо.
* Стиви Уандер ослеп вскоре после рождения, что не помешало ему достичь невероятных высот. Он является 25-кратным лауреатом премии "Грэмми". Он также записал свыше 30 альбомов. Его имя увековечено в "Зале славы рок-н-ролла" (1989 год) и "Зале славы композиторов" (1983 год). Стиви Уандер — один из самых известных вокалистов в мире, его постоянно включают в "списки лучших вокалистов всех времён".
Самые известные хиты Стиви Уандера: My Cherie Amour, For Once in My Life, Pastime Paradise, Superstition, Living For The City, Skeletons, All In Love Is Fair, Sir Duke, I Wish, Isn't She Lovely, I Just Called to Say I Love You и многие другие.