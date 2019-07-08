Пн, 8.07.2019
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Фьюри назвал дату повторного боя с Уайлдером

Тайсон Фьюри и Деонтей Уайлдер

ФОТО: Reuters/ScanPix

Скандальный британский боксёр Тайсон Фьюри подтвердил, что подписал контракт о повторном поединке с американцем Деонтеем Уайлдером.

Тайсон Фьюри сообщил, что повторный поединок с Уайлдером состоится 22 февраля 2020 года.

"Реванш подтверждён, контракт подписан. На этот раз я в ринге буду совершенно другим. Я не простаивал три года и не уходил в запои. На этот раз я нокаутирую его", - цитирует Фьюри Daily Mail.

Напомним, что оба тяжеловеса провели поединок 1 декабря 2018 года. Тогда бой закончился вничью. Интересно, что оба боксёра всё ещё остаются непобежденными. На счету Фьюри 28 побед и 1 ничья в 29 поединках. У Уайлдера - 41 победа и 1 ничья. 

До февраля оба боксёра проведут подготовительные поединки. 28 сентября Уайлдер проведёт реванш с Луисом Ортисом. Что касается Фьюри, то пока нет никакой конкретики, с кем и против кого сразится британец.

В своей последнем поединке Фьюри нокаутировал немецкого боксёра Тома Шварца, а Уайлдер быстро расправился с американцем Домиником Бризилом.

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