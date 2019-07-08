Временным руководителем FKTK стала Кристине Черная-Межмале
Сейм сегодня назначил на пост временного руководителя Комиссии рынка финансов и капитала (FKTK) руководителя отдела анализа деятельности монетарных финансовых учреждений FKTK Кристину Черную-Межмале.
Перед тем как одобрить кандидатуру Черной-Межмале Сейм проголосовал за освобождение от должности бывшего председателя FKTK Петерса Путниньша и его заместителя Гунты Разане, подавших заявления об уходе.
Сегодня утром на заседании бюджетно-финансовой комиссии Сейма Черная-Межмале сказала, что ее целью является обеспечение непрерывной работы FKTK до момента назначения нового руководителя.
"Я полностью осознаю серьезность ситуации и ознакомилась с сообщением Moneywal. У меня есть поддержка работников КРФК, главной задачей является обеспечение продолжения работы этой организации", - сказала она, добавив, что пока не рассматривала возможность участия в конкурсе на должность постоянного руководителя FKTK.
Как сообщалось ранее, бывший председатель FKTK Петерс Путниньш и его заместитель Гунта Разане в четверг подали заявления об уходе. Путниньшу и Разане, согласно недавно принятому Сеймом закону, полагается компенсация в размере 80% от годовой заработной платы.
Кандидатуру Черной-Межмале на должность временного руководителя КРФК выдвинул министр финансов Янис Рейрс.