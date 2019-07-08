Временным руководителем FKTK стала Кристине Черная-Межмале

Перед тем как одобрить кандидатуру Черной-Межмале Сейм проголосовал за освобождение от должности бывшего председателя FKTK Петерса Путниньша и его заместителя Гунты Разане, подавших заявления об уходе.

Сегодня утром на заседании бюджетно-финансовой комиссии Сейма Черная-Межмале сказала, что ее целью является обеспечение непрерывной работы FKTK до момента назначения нового руководителя.

"Я полностью осознаю серьезность ситуации и ознакомилась с сообщением Moneywal. У меня есть поддержка работников КРФК, главной задачей является обеспечение продолжения работы этой организации", - сказала она, добавив, что пока не рассматривала возможность участия в конкурсе на должность постоянного руководителя FKTK.

Как сообщалось ранее, бывший председатель FKTK Петерс Путниньш и его заместитель Гунта Разане в четверг подали заявления об уходе. Путниньшу и Разане, согласно недавно принятому Сеймом закону, полагается компенсация в размере 80% от годовой заработной платы.