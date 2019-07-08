В Мадонском крае был найден заблудившийся босой мальчик

Предварительная информация указывает на то, что за мальчиком присматривала бабушка, однако в один момент она обнаружила, что ребенок пропал из поля зрения, потому сама отправилась искать его. Пропавшего мальчика на обочине дороги Плявиняс-Мадона-Гулбене заметил проезжий: он остановился, оценил ситуацию и доставил мальчика на ближайшую заправку, а также вызвал полицию. Ребенок был передан родителям.

Полиция выражает благодарность мужчине, который действовал оперативно и заметил мальчика, находившегося без присмотра. Мужчина остановил свою машину и незамедлительно вызвал полицию, чтобы доставить ребенка в безопасное место.

"Такая инициатива жителей помогает полиции обеспечивать общественный порядок и безопасность", - отметила Букша, призвав жителей не только сообщать о детях, которые заблудились, но также обсуждать с детьми вопросы, которые касаются безопасности, если случиться попасть в беду.