В Мадонском крае был найден заблудившийся босой мальчик

В минувшую субботу, благодаря одному проезжему, в Мадонском крае был найден мальчик, блуждающий босыми ногами по обочине дороги. Об этом сообщает Илзе Букша, помощник главы Государственной полиции Видземского областного управления.
Предварительная информация указывает на то, что за мальчиком присматривала бабушка, однако в один момент она обнаружила, что ребенок пропал из поля зрения, потому сама отправилась искать его. Пропавшего мальчика на обочине дороги Плявиняс-Мадона-Гулбене заметил проезжий: он остановился, оценил ситуацию и доставил мальчика на ближайшую заправку, а также вызвал полицию. Ребенок был передан родителям.
Полиция выражает благодарность мужчине, который действовал оперативно и заметил мальчика, находившегося без присмотра. Мужчина остановил свою машину и незамедлительно вызвал полицию, чтобы доставить ребенка в безопасное место.
"Такая инициатива жителей помогает полиции обеспечивать общественный порядок и безопасность", - отметила Букша, призвав жителей не только сообщать о детях, которые заблудились, но также обсуждать с детьми вопросы, которые касаются безопасности, если случиться попасть в беду.
Полиция подчеркивает: важно убедиться, что ребенок может назвать имена и фамилии своих родителей, а также адрес: если не конкретные номера дома и квартиры, то хотя бы окрестности. Также нужно, чтобы ребенок знал номер телефона родителей или, по крайней мере, хранил при себе записку с их номерами.