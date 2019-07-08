Врачи предупредили, когда нельзя есть бананы
Бананы - нежные, вкусные и питательные плоды, которые к тому же круглый год доступны в наших магазинах. Однако, по данным Harvard Health Publications, даже абсолютно здоровые люди после их употребления могут пострадать от вздутия живота и пищевой аллергии. Врачи рассказали о том, в каких случаях нельзя есть бананы.
При варикозе и болезнях сердца. Бананы содействуют выведению жидкости из организма и тем самым делают кровь более густой. Поэтому, по мнению медиков,
их нельзя употреблять при тромбофлебитах и варикозном расширении вен, а также людям, перенесшим инфаркт, инсульт, страдающим от ишемической болезни сердца.
При диабете. При сахарном диабете необходимо ограничить употребление спелых плодов, но при этом для диабетиков хорошей пищей являются незрелые и вареные бананы.
При гипертонии. Если у человека повышенное давление, имеется гипертония, есть бананы не стоит. Напомним, они способствуют сгущению крови.
При раздраженном кишечнике. У некоторых людей
бананы вызывают отток желчи, ведут к накоплению газов и вздутию живота. Их употребление не рекомендуется людям с синдромом раздраженного кишечника.
При проблемах с пищеварением. Люди, у которых имеются проблемы с желудком, тоже могут пострадать от бананов, после которых повышается кислотность желудочного сока. Врачи предупреждают: бананы нельзя есть натощак и запивать водой.
При ожирении. Искусственное дозревание бананов способствует тому, что
часть содержащихся в них сложных углеводов, таких как крахмал и клетчатка, конвертируются в углеводы с высоким гликемическим индексом,
то есть провоцирующим рост уровня сахара в крови, при котором замедляется метаболизм и активно размножаются жировые клетки. При критических проблемах с весом есть бананы нельзя.