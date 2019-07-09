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Игорь Николаев и Алла Пугачева в юрмальском ресторане "выпили за любовь"

Алла Пугачева и Игорь Николаев

ФОТО: Скриншот с телепередачи

Звезды российского шоу-бизнеса продолжают прибывать в Юрмалу. Одним из первых в курортный город приехал Игорь Николаев с супругой Юлией Проскуряковой и дочерью Вероникой. Теперь знаменитости все чаще встречаются на маленьких улочках латвийского города. Об этом говорят Instagram-страницы артистов. 

Популярный певец Игорь Николаев недавно вернулся в Юрмалу к жене из Беларуси, где у него было выступление.

Встречу звезды отметили в уютном юрмальском ресторане с напитками и овощными закусками. 

Алла Пугачева поделилась фотографией с друзьями на своей странице в соцсетях. 

Примадонна выложила совместный снимок с Игорем Николаевым и Юлией. Алла Борисовна прекрасно выглядит. На ней нежно-розовый свитер, который кокетливо оголяет плечи. В нем певица выглядит свежо и утонченно, а красный лак на ногтях, только усиливает этот эффект.

"Пусть всегда будет солнце, пусть всегда будем мы", - подписала фото Пугачева. 

Игорь Николаев также поделился снимком. Но добавил к нему еще и черно-белый кадр.

"Ура! Сезон открыт! Макс, ждём тебя!", - написал артист. 

Напомним, 12 июля у супруга Примадонны Максима Галкина состоится сольное выступление в Юрмале, а с 18 по 20 июля начинается фестиваль Лаймы Вайкуле - Laima Rendezvous Jūrmala.

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