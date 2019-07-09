Вт, 9.07.2019
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20-летняя российская гандболистка погибла в Польше

Екатерина Королёва

ФОТО: vk.com/koroleva0302

Российская спортсменка Екатерина Королёва, которая была игроком сборной России по пляжному гандболу, погибла в Польше. 

Об этом в понедельник, 8 июля, на своём официальном сайте сообщила Федерация гандбола России (ФГР).

Как говорится в сообщении, трегдия произошла после окончания чемпионата Европы, который проходил со 2 по 7 июля в Польше. По предварительным данным, Королёва утонула в водоёме рядом с игровыми кортами. В данный момент польская полиция выясняет подробности происшествия.

"Федерация гандбола России выражает глубочайшие соболезнования родным и близким Екатерины. Мы скорбим вместе с вами", - говорится в сообщении.

Екатерина Королёва родилась 8 октября 1998 года в Крымске. С 15 лет занималась гандболом, до последнего времени выступала за гандбольный клуб "Ставрополье" на позиции левого крайнего и выступала за молодёжную сборную России.

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