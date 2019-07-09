Вт, 9.07.2019
Отечество свободно, когда мы каждый как отдельный человек свободны и все вместе как демократическое общество в своем отечестве можем свободно принимать решения о том, как жить. Эгил Левитс, президент Латвии

Самоубийство в Тукумсе: мужчина выпрыгнул из окна перед гостями свадьбы

Иллюстративное фото

ФОТО: Pixabay

В субботу, 6 июля, утром в Тукумсе из окна на четвертом этаже многоэтажного дома появился мужчина, который грозился совершить самоубийство. Он выпрыгнул из окна на глазах нескольких человек. Об этом случае рассказывает программа Degpunktā.

В Тукумсе на улице Паста 11 во дворе многоэтажного дома собрались несколько свадебных гостей. Однако внезапно из окна дома некий мужчина высунул ноги и грозился совершить самоубийство.

Очевидцы, увидев произошедшее, немедленно связались со спасательной службой и полицией. 

По прибытию сотрудники полиции Тукумского участка ограничили территорию. В свою очередь коллеги из Госполиции нашли переговорщика, для того, чтобы спасатели прибыли на место происшествия вовремя, однако отговорить и спасти 27-летнего мужчину не удалось. 

В видеоматериалах, которые удалось снять очевидцам, видно, как самоубийца сначала приземлился на одну из свадебных машин, а затем упал на асфальт. 

Согласно информации, предоставленной в эфир программы, сотрудники полиции возбудили уголовное дело, а также проводятся расследование и экспертизы. 

Читать также

Актуально

НАВЕРХ