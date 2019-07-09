Повезет же кому-то! Для каких мужчин по знаку Зодиака любовь и семья важнее всего

Выбрать идеального партнера для семейной жизни поможет астрология. Некоторые представители зодиакального круга ставят любовь и семью превыше всего, другие же легкомысленно относятся к семейным ценностям.

Астрологи составили рейтинг самых лучших семьянинов по знаку Зодиака. Очень надеемся, что он поможет вам выбрать правильного спутника жизни, причем раз и навсегда.

1-е место - Весы

Весы строят свою личную жизнь так успешно, что все остальные могли бы у них поучиться. Если вам выпал шанс повстречать мужчину этого знака, вы можете забыть о том, что такое скандалы и недопонимание. Весы - очень чувственный, внимательный и нежный знак. Такой мужчина найдет нужные слова, поддержит, успокоит и превратит даже самый ужасный день в настоящий праздник.

Верность, нежность, бесконфликтность - вот 3 главных качества, на которые может рассчитывать его спутница. По мнению астрологов, Весы - самые лучшие семьянины.

Поэтому, если вы хотите создать крепкую семью, выбирайте себе в мужья такого мужчину.

2-е место - Рак

Семья для Рака - смысл жизни и центр Вселенной.

Такой мужчина умеет поддерживать гармонию в браке, любит детей, обожает жену.

Любовь вдохновляет Рака на новые подвиги и победы.

Один недостаток - гиперопека, под которой оказываются все члены семьи. Этот мужчина проявляет ее не только по отношению к детям - от нее страдает вся семья.

У Рака иногда сложные отношения с близкими, потому что он слишком волнуется за всех и за каждого в отдельности. И если в целом спутница представителя этого знака Зодиака снисходительно и терпеливо относится к его суете, то в частности на этой почве возникают разногласия.

3-е место - Телец

Телец и одиночество - вещи несовместимые. Редко можно найти Тельца, который не хочет создать семью. Для него семья - это крепость, жена - радость, дети - счастье. Поэтому как только он покидает родительский дом, тут же стремится завести семью. Телец изо всех сил старается, чтобы в доме царили мир и гармония, диктуя домочадцам собственные правила.

Это тот супруг, который готов на все ради своей семьи, главное - чтобы его беспрекословно слушались. И выйти из его подчинения еще не удавалось никому.

4-е место - Дева

Мужчина-Дева - хороший семьянин, но отстает от других в нашем перечне, потому что любит воспитывать окружающих. Если вы согласны с утверждением, что любовь меняет людей, то можете попробовать создать с ним крепкую и счастливую семью. У мужчины-Девы есть масса достоинств: он очень умный, амбициозный, решительный и чуткий партнер.

Такой человек наполнит любой дом уютом и взаимопониманием, став для женщины прекрасным мужем, а для детей - самым лучшим отцом.

5-е место - Козерог

На пятом месте уютно расположился мужчина-Козерог. Однако чтобы построить с ним крепкую семью, нужно уяснить одно важное правило: хозяином в доме может быть только Козерог. Как он сказал, так и будет. В остальном он безоговорочно любит своих близких и готов ради них на многое.

Козерог очень серьезно относится к семье, берет всю ответственность на себя и придерживается классической иерархии, где муж - кормилец, опора и каменная стена.