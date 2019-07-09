Когда суп может быть вреден: какой именно, кому и почему?
Полностью отказываться от супов в повседневном рационе нет необходимости, однако следует знать, что при определенных заболеваниях некоторые из них могут быть вредны, а следовательно - противопоказаны. Когда, кому и почему - объясняют медики.
Суп из жирного мяса. Данное блюдо, как и супы из жирной рыбы, субпродуктов и птицы, отличается высоким содержанием холестерина. Поэтому
при атеросклерозе и нарушениях сердечно-сосудистой системы от таких супов следует отказаться.
Жирные супы вредны также для людей с заболеваниями печени и поджелудочной железы.
Супы с грибами и фасолью, мясные бульоны. От таких супов рекомендовано воздерживаться страдающим подагрой, поскольку
они являются источниками пуринов - веществ, обостряющих развитие подагрических процессов.
Рисовые супы, окрошка на квасе. Они противопоказаны людям, больным сахарным диабетом.
Щавелевый суп. Ученые пришли к выводу, что после термообработки щавелевая кислота становится неорганической и образует соединение с кальцием, в котором разрушается пищевая ценность. Кроме того,
щавелевая кислота способна накапливаться в организме и выпадать в осадок в виде кристаллов, оседающих в почках и мочевом пузыре как камни.
Любые супы. Считается, что суп обязателен к потреблению как первое блюдо, однако именно первые блюда усиливают кислотообразование и полезны лишь людям с крепким желудком и низкой кислотностью.
При наличии язвенной болезни, заболевания 12-перстной кишки или проблем с желудком, связанных с его повышенной кислотностью, супы могут легко навредить самочувствию.
Медики резюмируют: с употреблением супов связаны разные позитивные аспекты для здоровья, но прежде всего важно, чтобы в ежедневном рационе присутствовали разнообразные здоровые продукты. Будут ли эти продукты употребляться в составе супа или другого блюда, большого значения не имеет.