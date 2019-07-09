Романтики из Лос-Анджелеса The Neighbourhood возвращаются в Латвию

Американская инди-рок группа The Neighbourhood (THE NBHD) возвращается в Латвию и 10 февраля в рамках мирового турне выступит в "Арена Рига".
The Neighbourhood были созданы в 2011 году, но первый полноценный альбом I Love You был записан только спустя два года. Он дебютировал под номером 39 в чарте альбомов Billboard 200, но уже через несколько месяцев песня Sweater Weather получила ошеломляющую популярность и возглавила чарты. Участники коллектива друзья детства, все они учились или жили по-соседству. Для своего названия группа выбрала британский вариант написания слова neighbourhood, т.к. американский вариант был уже занят.
Музыку The Neighbourhood трудно однозначно отнести к какому-либо стилю. Ее можно назвать Dark-pop или Indie rock, тяготеющий к поп-музыке. Это смесь indie, pop, hip-hop, r'n'b и альтернативных гитарных мелодий.
Журнал Rolling Stone называет группу "очень атмосферной" и "меланхоличной", отмечая при этом эмоциональность и экспрессивность музыкантов.
Фронтмен The Neighbourhood Джесси Разерфорд невероятно харизматичен. Его часто называют воплощением Курта Кобейна 2010-х.
Помимо прочего, группа отличается продуманным и очень концептуальным визуальным стилем. Черно-белый мотив фотографий и видео клипов, в своем роде, стал их визитной карточкой.
Тексты песен The Neighbourhood наполнены экзистенциальными мотивами. В них затрагиваются очень личные темы - людские страхи и слабости, любовь и потеря близких, успех и зависть навязчивые идеи.
Однако, все это подано в расслабленной манере — без надрыва. Разерфорд открыто говорит о личных и интимных вещах. Он буквально выплескивает собственные эмоции на бумагу, после чего преобразовывает сокровенные строчки в стихи и аккорды. Эта откровенность, во многом, и "подкупила" миллионы фанатов по всему миру.
* Продажа билетов начнется в пятницу 12 июля в 10:00.