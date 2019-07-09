Пунтулис сложил мандат депутата Рижской думы

Назначенный на должность министра культуры Наурис Пунтулис (ВЛ-ТБ/ДННЛ) на время сложил мандат депутата Рижской думы, свидетельствует информация агентства LETA.
Его место в думе займет педагог Янис Атис Круминьш.
Пунтулис до этого также возглавлял в Рижской думе фракцию национального объединения. Решение о новом руководителе фракции будет принято позже, а пока ее временно возглавит заместитель Пунтулиса Дайнис Лоцис.
ВЛ-ТБ/ДННЛ выдвинуло Пунтулиса на должность министра культуры вместо Даце Мелбарде, которая была избрана в Европарламент.