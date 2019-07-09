Вт, 9.07.2019
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Пунтулис сложил мандат депутата Рижской думы

Наурис Пунтулис

ФОТО: Zane Bitere/LETA

Назначенный на должность министра культуры Наурис Пунтулис (ВЛ-ТБ/ДННЛ) на время сложил мандат депутата Рижской думы, свидетельствует информация агентства LETA.

Его место в думе займет педагог Янис Атис Круминьш.

Пунтулис до этого также возглавлял в Рижской думе фракцию национального объединения. Решение о новом руководителе фракции будет принято позже, а пока ее временно возглавит заместитель Пунтулиса Дайнис Лоцис.

ВЛ-ТБ/ДННЛ выдвинуло Пунтулиса на должность министра культуры вместо Даце Мелбарде, которая была избрана в Европарламент.

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