Женщина по ошибке родила чужих детей и отдала их родителям
Жительница Куинса - самого большого боро (района) Нью-Йорка, США, в результате врачебной ошибки родила двойняшек из биологического материала незнакомой пары, сообщает The New York Post.
Супружеская пара, идентифицированная по инициалам в документах как Y. Z. и A. P., долгое время безуспешно пыталась произвести на свет ребенка. В январе прошлого года они обратились в клинику Джошуа Бергера и Саймона Хонга CHA Fertility Center, которая известна хорошей репутацией в области экстракорпорального оплодотворения (ЭКО).
На протяжении месяца супруги проходили необходимые процедуры, принимали лекарства и в итоге получили для пересадки восемь эмбрионов.
На консультации, медикаменты и поездки в Лос-Анджелес, где находилась клиника, они потратили около 100 тысяч долларов (90 тысяч евро). В июле женщина прошла процедуру ЭКО, однако попытка не дала желаемого результата.
Спустя месяц врачи использовали два эмбриона женского пола для пересадки, и в сентябре A. P. забеременела. Однако позже УЗИ выявило, что она ждет двух мальчиков.
Обеспокоенная пациентка обратилась в клинику за консультацией. Медики ознакомились с результатами УЗИ и заключили, что аппарат и специалисты могли ошибиться.
31 марта 2019 года женщина родила двух мальчиков с помощью кесарева сечения. Оба ребенка внешне отличались от родителей азиатского происхождения.
Проведенные позже тесты подтвердили, что дети не являются им родными. Кроме того, оба мальчика оказались не связаны друг с другом генетически.
Супруги были вынуждены отдать мальчиков их биологическим родителям, которые также были пациентами CHA Fertility Center, и подали на клинику иск в суд. Они утверждают, что долгое время не могли поделиться произошедшим с родными и близкими, поскольку это нанесло им серьезную психологическую травму.