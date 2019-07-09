Вт, 9.07.2019
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Златан Ибрагимович составил сборную всех времён. В ней нет Месси и Роналду

Златан Ибрагимович

ФОТО: Reuters/ScanPix

Шведский нападающий "Лос-Анджелес Гэлакси" Златан Ибрагимович собрал свою символическую сборную всех времён.

В команде Ибрагимовича все 11 позиций занял сам футболист. Результат "скромный" швед опубликовал у себя в Twitter.

Свое решение нападающий прокомментировал следующим образом: "Моя любимая команда всех времен. Осталось только решить, кто будет тренером. Возможно, им станет Златан".

Напомним, что с 2018 года 37-летний швед выступает за американский клуб "Лос-Анджелес Гэлакси". В этом сезоне на счету Ибрагимовича 13 голов в 15 матчах.

Ранее форвард выступал за такие команды как "Ювентус", "Интер", "Милан", "Барселону", "Манчестер Юнайтед", "Аякс" и "Пари Сен-Жермен".

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