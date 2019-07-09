Златан Ибрагимович составил сборную всех времён. В ней нет Месси и Роналду

Шведский нападающий "Лос-Анджелес Гэлакси" Златан Ибрагимович собрал свою символическую сборную всех времён.
В команде Ибрагимовича все 11 позиций занял сам футболист. Результат "скромный" швед опубликовал у себя в Twitter.
My favourite team of all time. I only have to decide the coach. Maybe will be Zlatan pic.twitter.com/MvRN5krxPc— Zlatan Ibrahimović (@Ibra_official) July 8, 2019
Свое решение нападающий прокомментировал следующим образом: "Моя любимая команда всех времен. Осталось только решить, кто будет тренером. Возможно, им станет Златан".
Напомним, что с 2018 года 37-летний швед выступает за американский клуб "Лос-Анджелес Гэлакси". В этом сезоне на счету Ибрагимовича 13 голов в 15 матчах.
Ранее форвард выступал за такие команды как "Ювентус", "Интер", "Милан", "Барселону", "Манчестер Юнайтед", "Аякс" и "Пари Сен-Жермен".