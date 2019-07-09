12 июля в Риге стартует второй этап престижного мирового шахматного Гран-при

Впервые в Латвии, 12 июля, в Латвийской национальной библиотеке, пройдет один из этапов цикла чемпионата мира по шахматам 2019 - 2020 года - престижный FIDE World Chess Grand Prix Riga 2019. В нём примут участие 16 ведущих гроссмейстеров из 11 стран мира, которые поборются за выход в турнир претендентов и общий призовой фонд в размере 800 тысяч евро. Вход на мероприятие бесплатный.
Всего серия Гран-при будет состоять из четырёх турниров: Москва (завершился в мае этого года), Рига (с 12 по 24 июля), Гамбург (с 5 по 17 ноября) и Тель-Авив (11-23 декабря). На этих этапах сильнейшие шахматисты мира будут бороться за выход в турнир претендентов (путёвки получают два лучших игрока) и общий призовой фонд в размере 800 000 евро. При этом, как сообщили организаторы, призовой фонд каждого этапа составит 130 тысяч евро.
"Мы очень рады, что этап Гран-при ФИДЕ проходит в Риге, городе, в котором жил легендарный Михаил Таль. Надеюсь, что рижане присоединятся к празднику шахмат, который пройдет в их городе!", - отметил президент ФИДЕ Аркадий Дворкович.
Все этапы Гран-при проходят по нокаут-системе для 16 участников из 11 стран мира: Аниш Гири (2787, Нидерланды), Шахрияр Мамедьяров (2781, Азербайджан), Максим Вашье-Лаграв (2779, Франция), Александр Грищук (2772, Россия), Левон Аронян (2762, Армения), Хикару Накамура (2761, США), Уэсли Со (2754, США),Сергей Карякин (2752, Россия), Веселин Топалов (2740, Болгария), Петр Свидлер (2739, Россия), Юй Янъи (2738, Китай), Давид Навара (2734, Чехия), Пентала Харикришна (2734, Индия), Ян-Кшиштоф Дуда (2728, Польша), Никита Витюгов (2727, Россия), Даниил Дубов (2690, Россия).
"Шахматы в Риге знают и любят. Мы рады возможности не только провести этап Чемпионата мира в этом городе, но и рассмотреть возможность сделать этот турнир традиционным", - сказал президент World Chess Илья Мерензон.
Любителей шахмат ждёт увлекательная борьба на протяжении четырёх туров. Каждый круг состоит из двух партий с классическим контролем времени и в случае надобности - тай-брейка.
Туры начинаются в 15:00 по латвийскому времени. Партии будут транслироваться в прямой трансляции на сайте worldchess.com, официальной трансляционной платформе ФИДЕ. Кроме этого, рижане и гости столицы могут посетить турниры в Латвийской национальной библиотеке абсолютно бесплатно. Расписание турниров приведено ниже:
- 12-13 июля - первый круг, 14 июля - тай-брейк
- 15-16 июля - второй круг, 17 июля - тай-брейк
- 18-19 июля - полуфиналы, 20 июля - тай-брейк
- 22-23 июля - финал, 24 июля - тай-брейк
- 21 июля - день отдыха.