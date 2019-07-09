Самые везучие люди в мире следуют 4 главным принципам

Наиболее полное исследование этого вопроса провел известный психолог, профессор Университета Хартфордшира Ричард Вайзман. В своем бестселлере "Фактор удачи" Вайзман объясняет, что делает одних людей везучими, а других - нет.

Люди оказываются удачливыми вовсе не по мановению волшебной палочки доброй феи. Каждый из нас способен привнести больше везения в свою жизнь.

После нескольких лет интервью и экспериментов, проведенных с участием более 400 добровольцев, Вайзман пришел к довольно неожиданному выводу: по его мнению, мы сами являемся творцами собственной удачи. А еще он выделил основные принципы "создания" удачи. Так что теперь все мы при желании способны стать существенно везучее.

Результаты его исследований доказали, что

удача - это не какая-то сказочная сверхспособность, или, скажем, дело рук слепого случая. И уж тем более не бывает так, чтобы кто-то родился везучим или невезучим.

"Хотя везучие и невезучие люди почти никогда не осознают, что именно вызывает их удачливость или неудачливость, на самом деле большая часть удачи напрямую зависит от наших собственных мыслей и поведения", - пишет Вайзман.

Его исследования показывают, что везучие люди создают собственную удачу, руководствуясь четырьмя базовыми принципами: Они умеют замечать имеющиеся возможности и создавать их при случае.

Они принимают удачные решения, руководствуясь своей интуицией.

Они настраиваются на позитив и, таким образом, создают самоисполняющиеся пророчества.

Они философски относятся к неприятностям, что позволяет извлекать из них пользу.

Революционная работа ученого указывает нам на то, что счастье всегда в наших руках - если, конечно, мы готовы обращать внимание на эти четыре принципа.

Везучие люди не упускают случая пообщаться

Они не боятся встреч с новыми людьми, потому что знают: новые люди - это всегда новые возможности, а новые возможности - это хорошо.

Вайзман вспоминает об одном участнике эксперимента, решившем, что ему стоит переломить привычку общаться с одними и теми же людьми на вечеринках, собраниях и т. д.

Приняв решение, он поступил следующим образом: перед тем как отправиться на мероприятие, он выбирал определенный цвет и после говорил только с людьми в одежде этого цвета, даже если они были ему совершенно незнакомы!

Везучие люди, как правило, являются экстравертами и получают удовольствие от общения с другими и установления новых связей.

Находясь в окружении других людей, они не ограничивают свой круг общения только лишь теми, кого они знают. Они готовы пообщаться с кем угодно.

Везучие люди видят возможности там, где другие их не замечают