Самые везучие люди в мире следуют 4 главным принципам
Знаю довольно много людей, чья удачливость, скажем так, оказывается намного выше среднестатистической. Cловом, они из тех, кого окружающие завистливо называют "везунчиками". В чем же их секрет? Неужели они всего лишь родились под счастливой звездой, и нам, смертным, стоит смириться с этим и поменьше завидовать? Неужто боги улыбаются лишь избранным, и мы никак не можем на это повлиять? Ученые считают, что это совсем не так.
Наиболее полное исследование этого вопроса провел известный психолог, профессор Университета Хартфордшира Ричард Вайзман. В своем бестселлере "Фактор удачи" Вайзман объясняет, что делает одних людей везучими, а других - нет.
Люди оказываются удачливыми вовсе не по мановению волшебной палочки доброй феи. Каждый из нас способен привнести больше везения в свою жизнь.
После нескольких лет интервью и экспериментов, проведенных с участием более 400 добровольцев, Вайзман пришел к довольно неожиданному выводу: по его мнению, мы сами являемся творцами собственной удачи. А еще он выделил основные принципы "создания" удачи. Так что теперь все мы при желании способны стать существенно везучее.
Результаты его исследований доказали, что
удача - это не какая-то сказочная сверхспособность, или, скажем, дело рук слепого случая. И уж тем более не бывает так, чтобы кто-то родился везучим или невезучим.
"Хотя везучие и невезучие люди почти никогда не осознают, что именно вызывает их удачливость или неудачливость, на самом деле большая часть удачи напрямую зависит от наших собственных мыслей и поведения", - пишет Вайзман.
Его исследования показывают, что везучие люди создают собственную удачу, руководствуясь четырьмя базовыми принципами:
- Они умеют замечать имеющиеся возможности и создавать их при случае.
- Они принимают удачные решения, руководствуясь своей интуицией.
- Они настраиваются на позитив и, таким образом, создают самоисполняющиеся пророчества.
- Они философски относятся к неприятностям, что позволяет извлекать из них пользу.
Революционная работа ученого указывает нам на то, что счастье всегда в наших руках - если, конечно, мы готовы обращать внимание на эти четыре принципа.
Везучие люди не упускают случая пообщаться
Они не боятся встреч с новыми людьми, потому что знают: новые люди - это всегда новые возможности, а новые возможности - это хорошо.
Вайзман вспоминает об одном участнике эксперимента, решившем, что ему стоит переломить привычку общаться с одними и теми же людьми на вечеринках, собраниях и т. д.
Приняв решение, он поступил следующим образом: перед тем как отправиться на мероприятие, он выбирал определенный цвет и после говорил только с людьми в одежде этого цвета, даже если они были ему совершенно незнакомы!
Везучие люди, как правило, являются экстравертами и получают удовольствие от общения с другими и установления новых связей.
Находясь в окружении других людей, они не ограничивают свой круг общения только лишь теми, кого они знают. Они готовы пообщаться с кем угодно.
Везучие люди видят возможности там, где другие их не замечают
Чтобы обнаружить эту способность в везучих людях, Вайзман провел очень простой и забавный эксперимент. Он попросил участников пролистать газету и узнать, сколько в ней напечатано фотографий. Это было простое и скучное задание на внимательный подсчет, который, на первый взгляд, не имел никакого отношения к удаче.
На то, чтобы подсчитать общее количество всех фотографий, группе невезучих людей понадобилось около двух минут… везучие же люди справились секунды за две.
Почему?
"Да потому, что на второй же странице газеты было напечатано сообщение: "Перестаньте считать. В этой газете 43 фотографии". Это сообщение занимало половину страницы и было напечатано огромными буквами. Его было невозможно не заметить, но невезучие люди, как правило, упускали его из виду, а везучие замечали сразу", - пишет Вайзман.
Но это еще не все.
Чтобы сделать эксперимент еще интереснее, примерно в середине газеты было размещено еще одно большое сообщение. В нем говорилось: "Хватит считать - расскажите экспериментатору, что вы увидели это сообщение, и получите 250 долларов".
И опять-таки никто из группы невезучих людей его не заметил, потому что они были слишком увлечены поиском фотографий.
Везучие люди практикуют "контрфактуальное мышление"
Контрфактуальное мышление - это мышление, идущее вразрез с имеющимися фактами. Психологи часто используют этот термин, когда говорят о нашей способности представлять то, что могло случиться, вместо того, что случилось.
В случае везучих людей этот термин означает, что
когда с ними случается какая-то неприятность, они интерпретируют случившееся событие так, что в их взгляде на мир оказывается, что им повезло.
В одном из психологических экспериментов Вайзман попросил испытуемых представить, что они угодили в одну из описанных им ситуаций, и понаблюдал за их реакцией.
Так, однажды он попросил их представить, что их ранили во время ограбления банка. Как вы думаете, как везучие и невезучие люди реагируют на подобное событие? Вот что говорит исследователь:
"Как правило, невезучие люди говорили, что, если бы они угодили в подобный переплет, то считали бы, что им очень не повезло, раз они оказались в банке во время ограбления.
Везучие же люди считали, что если бы в такой ситуации они отделались просто ранением, это было бы везение, ведь альтернатива могла быть намного хуже.
Вот какой комментарий дал один участник из группы "везунчиков": "Я бы считал, что мне повезло, ведь меня могли бы убить. А еще я мог бы продать права на свою историю в газеты и заработать немного денег".