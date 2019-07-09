Альбина Джанабаева поделилась снимком с 15-летним красавцем-сыном от Меладзе
Российская певица, актриса и телеведущая, экс-солистка популярной группы "ВИА Гра" Альбина Джанабаева, как известно, не афиширует свою личную жизнь, а потому появившийся на днях в ее Instagram-аккаунте снимок с 15-летним сыном Костей стал для ее поклонников приятной неожиданностью.
Напомним, в 2004 году Альбина Джанабаева, работавшая бэк-вокалисткой у Валерия Меладзе, родила сына Константина и ушла в декретный отпуск. Тогда никто и не подозревал, что отцом мальчика стал Валерий. Джанабаева и Меладзе многое пережили, прежде чем перестали скрывать свои отношения. Лишь в 2014-м Валерий официально развелся и открыто заявил о чувствах к Альбине. Сегодня пара воспитывает уже двоих сыновей - 15-летнего Костю и 5-летнего Луку.
При этом звездные родители до сих пор не публикуют в социальных сетях фотографии детей, на которых можно отчетливо рассмотреть их лица.
И вот сюрприз!
Альбина поделилась редким кадром из отпуска, который она проводит на Лазурном берегу Франции вместе с Константином. На фото (а также видео) они запечатлены на прогулочном катере.
"15-летний капитан!!!" - лаконично подписала Джанабаева свой пост.
Поклонники тут же принялись обсуждать, на кого похож парень, и мнения прозвучали практически одинаковые.
"Красавчик, мамин капитан", "Альбина, как же Костя на вас похож!", "Костя очень красивый, в вас сильно пошел", "Ваши черты у ребенка, не Валерия".
А вы что скажете?