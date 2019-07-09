Вт, 9.07.2019
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Минобороны построит армейские склады под Гулбене

Латвийские военные на учениях. Иллюстративное фото.

ФОТО: flickr.com/latvijasarmija

Министерство обороны планирует построить в Гулбенском крае армейские склады.

Правительство сегодня поручило Министерству земледелия передать в ведение Минобороны недвижимое имущество площадью 13,2 гектара в Галгауской волости.

Минобороны уже ранее достигло договоренности с Минземледелия о передаче этого участка для развития военной инфраструктуры - строительства складов.

Национальные вооруженные силы развивают инфраструктуру в регионах, чтобы повысить обороноспособность и улучшить функции принимающей стороны.

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