Минобороны построит армейские склады под Гулбене

Министерство обороны планирует построить в Гулбенском крае армейские склады.
Правительство сегодня поручило Министерству земледелия передать в ведение Минобороны недвижимое имущество площадью 13,2 гектара в Галгауской волости.
Минобороны уже ранее достигло договоренности с Минземледелия о передаче этого участка для развития военной инфраструктуры - строительства складов.
Национальные вооруженные силы развивают инфраструктуру в регионах, чтобы повысить обороноспособность и улучшить функции принимающей стороны.