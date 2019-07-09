Фото: В Испании наводнение смывало автомобили; погиб один человек

В испанской северной провинции Наварре ночью в понедельник во время мощных ливней из берегов вышла река Сидакоса, что привело к сильным наводнениям, сообщает Reuters. Потоки воды уносили все, что не было закреплено - даже автомобили и человеческие жизни.
Уровень воды в Сидакосе в течение нескольких часов поднялся примерно на четыре метра, затопив ближайшую округу.
Местные жители и службы оказались не готовы к наводнениям, так как осадков выпало в четыре раза больше, чем прогнозировалось. Необычно и то, что ливни начались всего через неделю после волны жары в Европе, которая в Испании унесла жизни двух людей.
Пока что была получена информация об одном погибшем. Мужчину унесло потоком воды во время наводнения.
Самоуправление Наварры во вторник призвала жителей регионов, больше всего затронутых наводнением, оставаться дома.
Ливни продолжились и во вторник.
Галерея: Наводнение в Испании