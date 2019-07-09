Вт, 9.07.2019
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Фото: В Испании наводнение смывало автомобили; погиб один человек

ФОТО: Reuters/EPA/AP/Scanpix

В испанской северной провинции Наварре ночью в понедельник  во время мощных ливней из берегов вышла река Сидакоса, что привело к сильным наводнениям, сообщает Reuters. Потоки воды уносили все, что не было закреплено - даже автомобили и человеческие жизни.

Уровень воды в Сидакосе в течение нескольких часов поднялся примерно на четыре метра, затопив ближайшую округу.

ФОТО: Reuters/EPA/AP/Scanpix

Местные жители и службы оказались не готовы к наводнениям, так как осадков выпало в четыре раза больше, чем прогнозировалось. Необычно и то, что ливни начались всего через неделю после волны жары в Европе, которая в Испании унесла жизни двух людей.

Пока что была получена информация об одном погибшем. Мужчину унесло потоком воды во время наводнения.

ФОТО: Reuters/EPA/AP/Scanpix

Самоуправление Наварры во вторник призвала жителей регионов, больше всего затронутых наводнением, оставаться дома.

Ливни продолжились и во вторник.

Галерея: Наводнение в Испании

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