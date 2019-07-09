В аэропорту Амстердама по пути на взлет легко столкнулись два самолета

В амстердамском аэропорту Схипхол во вторник произошло столкновение двух самолетов, в результате происшествия никто не пострадал, сообщил представитель аэропорта.
В результате аварии пострадали самолет Boeing 737-800 национальной авиакомпании Нидерландов KLM, который должен был вылететь в Мадрид, и лайнер британского лоукостера easyJet Airbus A320, у которого был запланирован рейс в Лондон.
Столкновение произошло, когда самолеты буксировали от здания терминала, чтобы отправить на взлет. Крыло самолета easyJet зацепило хвост лайнера KLM. Пострадал как один, так и второй самолет.
Пассажиров самолетов доставили до пункта назначения на резервных самолетах.