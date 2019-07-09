Третьяк вернулся в рижское "Динамо"

Рижское "Динамо" подписало контракт сроком на один год с российским вратарём Максимом Третьяком, сообщает официальный сайт латвийской команды.
22-летний Третьяк в прошлом сезоне уже выступал за рижское "Динамо", но в декабре вратарь вернулся в систему московского ЦСКА и оставшуюся часть сезона провёл выступал в Высшей хоккейной лиге (ВХЛ) за столичную "Звезду".
Также за плечами хоккеиста опыт выступлений в московском ЦСКА, воспитанником которого он является, владивостокском "Адмирале", южно-сахалинском "Сахалине", а также в молодежных и фарм-клубах.