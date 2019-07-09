На улице Бривибас столкнулись несколько машин; один человек пострадал

Во второй половине дня во вторник в Риге произошло несколько ДТП,в одном из которых пострадал человек, сообщили TVNET в Госполиции.
Одна авария была зарегистрирована на Бривибас гатве, 342, где столкнулись автомобили Renault, Mitsubishi и Nissan.
Кроме того, на Бривибас гатве произошло столкновение машин марки Volkswagen, Mazda, Škoda и BMW, в этом ДТП пострадал один человек.
В данный момент движение транспорта чистично блокировано по направлению из центра города на Юглу.
Движение регулирует полиция.