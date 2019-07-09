Вт, 9.07.2019
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На улице Бривибас столкнулись несколько машин; один человек пострадал

Госполиция. Иллюстративное фото

ФОТО: Toms Koklītis / LETA

Во второй половине дня во вторник в Риге произошло несколько ДТП,в одном из которых пострадал человек, сообщили TVNET в Госполиции.

Одна авария была зарегистрирована на Бривибас гатве, 342, где столкнулись автомобили Renault, Mitsubishi и Nissan.

Кроме того, на Бривибас гатве произошло столкновение машин марки Volkswagen, Mazda, Škoda и BMW, в этом ДТП пострадал один человек.

В данный момент движение транспорта чистично блокировано по направлению из центра города на Юглу.

Движение регулирует полиция.

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