Видео: Странные подачи и удары Алены Остапенко на Уимблдоне

В одиночных соревнованиях Остапенко в последнее время показывает довольно слабый результат, в парных матчах она играет удачнее. На самом деле, пара ее ударов и подач на Уимблдоне вызывают дискуссии.

В матче первого круга парного турнира Остапенко в паре с россиянкой Вероникой Кудерметовой со счетом 6:4, 6:6, 3:3 уступила француженке Ализе Корне и Петре Матрич из Хорватии.

Внимание привлекла одна из подач Остапенко, когда мяч специально попал в Корне. Интересно, что после этого эпизода латвийская теннисистка не извинилась перед соперницей, однако успела обсудить этот момент с напарницей.

29-летняя Корне пошла в арбитру матча и выразила уверенность, что эта подача была сделана не случайно.

В свою очередь в матче смешанного парного турнира от ее подачи пострадал Роберт Линдстед из Швеции.

Еще в одном матче Остапенко чуть не попала в 15-летнюю американку Кори Гауфф, но талантливая теннисистка сумела уклониться от мяча.

And here she is almost hitting Gauff... Lindstedt/Ostapenko take the first set 6-1 pic.twitter.com/Y7n5QhcJMG — Harry (@hecairns) July 6, 2019

В первом круге одиночного турнира Остапенко со счетом 2:6, 2:6 уступила Се Шувэй из Таиваня. В этом матче латвийская теннисистка допустила девять двойных ошибок и сделала 35 невынужденных ошибок, тогда как на счету соперницы - соответственно ноль и четыре.

22-летняя Остапенко в этом сезоне в одиночном разряде одержала 12 побед и потерпела 17 поражений. В свою очередь в классическом парном разряде она отпраздновала 15 побед и потерпела 14 неудач.