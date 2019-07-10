45-летняя Анна Михалкова потрясла снимком в купальнике со смелым декольте
Российская актриса, продюсер и телеведущая Анна Михалкова предпочитает сдержанный стиль в одежде и не публикует в соцсетях откровенные фото. Именно поэтому появившийся на днях в ее Instagram-аккаунте снимок вызвал бурную реакцию поклонников.
За последние годы старшая из дочерей прославленного режиссера Никиты Михалкова Анна заметно похудела и теперь смело может похвастаться стройной фигуркой. На днях она разместила в Instagram фото в купальнике, чего раньше не делала.
"Надя, включай Арго, готов харчо! Готовлю на праздники, свадьбы и дни рождения! Дорого! Очень!!! Выезжаю со своими продуктами, посудой и семьей",
- с юмором подписала пост актриса, обращаясь к своей младшей сестре, с которой традиционно проводит летний отпуск.
На первом кадре Анна запечатлена без макияжа и в купальнике с глубоким декольте. Да и ракурс для съемки выбран весьма смелый. Поклонники пришли в восторг от увиденного и принялись засыпать свою любимицу комплиментами. "Восхищаюсь вашим юмором, внешностью, самоиронией",
"Аня, ну совесть надо иметь! Мало того что красивая и худая, так еще и харчо своим дразнит", "Красавица. Похорошела. Чем старше - тем краше",
"С таким декольте и глазами любая баланда сойдет за харчо и любая труляля за Арго! Вы великолепны!" - вот лишь некоторые из комментариев.
Присоединяемся к ним!