"Один что-то ляпнул": Путин не собирается вводить санкции против Грузии

"Антироссийские настроения в Грузии раздуваются людьми, которые не знают истории и в конечном итоге наносят вред Грузии", - заявил президент России в Екатеринбурге на Глобальном саммите по производству и индустриализации.

Ранее во вторник Госдума приняла заявление, призывающее правительство применить специальные экономические меры против Грузии. Так депутаты отреагировали на слова телеведущего Rustavi-2 Георгия Габунии, выступившего с нецензурным обращением к Путину.

Президент и премьер Грузии осудили телеведущего, он был отстранен от эфира на два месяца. Телекомпания Rustavi-2 извинилась перед аудиторией, но осудила власти за попытку давления на телеканал.

Журналисты спросили Путина, когда он определится с продуктовым эмбарго или другими санкциями, которые могут быть введены против Грузии.

По его мнению, участники протестов против действий властей России, которые проходят в Тбилиси, наносят непоправимый вред самой Грузии и ее народу: "Что касается различного рода санкций в отношении Грузии, я бы не стал этого делать именно из уважения к грузинскому народу".

Прокомментировал Путин и скандальное высказывание телевизионного журналиста: "Ну вот один вышел, что-то ляпнул, изображая из себя нечто. О нем раньше никто не знал, а сейчас все говорят. Ну в этом смысле добился своего. Ну отстранили его на два месяца, он поехал на отдых, придет - продолжит работу".

"Ради восстановления полноценных отношений я бы не стал предпринимать ничего, чтобы стало осложнять наши отношения", - подытожил он.

Напомним, В воскресенье, 7 июля, на грузинском телеканале Rustavi-2 телеведущий Георгий Габуния во время своей передачи "Постскриптум" обругал матом президента России Владимира Путина. В связи с этим телеканал в ночь на понедельник, 8 июля, на несколько часов приостановил вещание.

Габуния оскорблял российского президента дольше минуты. Телеведущий даже успел нецензурно высказаться в отношении родителей Путина. Поведение Габуния осудили президент Грузии Саломе Зурабишвили, премьер-министр Мамука Бахтадзе и мэр Тбилиси Каха Каладзе.